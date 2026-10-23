Teilhabe für finanzschwächere Kielerinnen und Kieler

Der KielPass ermöglicht finanzschwächeren Menschen in Kiel die Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Mit dem Pass erhalten Berechtigte vergünstigte Preise bei zahlreichen Partnern – von Theater über Museen bis zur Stadtbücherei. Das Konzept setzt auf niedrigschwelligen Zugang ohne wiederholte Nachweisverfahren. Andrea Kümmel, Anleiterin des KielPasses, betont: "Die Zahl der Berechtigten ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen – dies darf unsere Gesellschaft nicht aus dem Blick verlieren."

Anspruch auf den KielPass haben alle Kielerinnen und Kieler, die bestimmte Sozialleistungen beziehen. Dazu gehören Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sowie Kinderzuschlag. Mit einem aktuellen Bewilligungsbescheid oder einer entsprechenden Bescheinigung lässt sich der Pass im KielPass-Büro in der Andreas-Gayk-Straße 31 beantragen.

Vielfältiges Angebot mit 87 Partnern

Das Angebot des KielPasses ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und vielfältiger geworden. Mittlerweile unterstützen 87 Partner aus unterschiedlichsten Bereichen den Pass. Besonders nachgefragt sind die Kieler Bäder, der Kultur_Hafen_, Ermäßigungen bei der Hundesteuer und die Stadtbücherei. Aber auch Friseure, Tanz- und Sportangebote sowie verschiedene Freizeiteinrichtungen gehören zum Portfolio. Die breite Palette ermöglicht echte Teilhabe in vielen Lebensbereichen.

Seit September 2018 ergänzt der KulturHafen das Angebot des KielPasses. Hier haben Passinhaber die Möglichkeit, an verschiedenen Kulturveranstaltungen kostenfrei teilzunehmen. Dies funktioniert durch gespendete Eintrittskarten der Kooperationspartner. So wird Kultur nicht nur vergünstigt, sondern komplett kostenfrei zugänglich. Das Angebot zeigt, wie solidarisch Kiels Kulturszene agiert und Teilhabe aktiv fördert.

Beratung und Unterstützung

Das KielPass-Büro befindet sich in der ehemaligen Pförtnerloge in der Andreas-Gayk-Straße 31, Ecke Fabrikstraße. Die Öffnungszeiten sind montags von 9 bis 14 Uhr, dienstags von 12.30 bis 15 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr. Bei Fragen steht das Team telefonisch unter 0431/901-5505 oder per E-Mail an alexandra.hebestreit@nette-kieler.de zur Verfügung. Auch neue Bonuspartner, die das Angebot unterstützen möchten, sind jederzeit willkommen.

Der KielPass ist ein Angebot der Landeshauptstadt Kiel und wird vom nettekieler Ehrenamtsbüro betreut. Diese Einrichtung der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände wird von der Landeshauptstadt Kiel und dem Jobcenter unterstützt. Das Büro berät und vermittelt ehrenamtlich Interessierte in alle gesellschaftlichen Bereiche, generationsübergreifend und kostenfrei. Ziel ist es, bürgerschaftliches Engagement zu stärken und seine Bedeutung für die gesamte Stadtgesellschaft sichtbar zu machen.

Weitere spannende Themen rund um soziale Angebote und Engagement in der Fördestadt gibt es auf kiel-magazin.de zu entdecken.