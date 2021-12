DHI-Haartransplantation: Ablauf und Kosten

Unabhängig von der Ursache des Haarausfalls kann jeder, der über eine größere Anzahl von Haarfollikeln verfügt, mit Hilfe der Haartransplantationschirurgie behandelt werden.

Das Transplantationsverfahren ist nicht nur auf der Kopfhaut wirksam, sondern auch an anderen Körperstellen wie den Augenbrauen oder dem Bart.

Was ist eine DHI-Haartransplantation?

Die DHI-Haartransplantation ist eine Implantationsmethode, bei der ein Implanter Pen Injector verwendet wird. Nach der Entnahme und dem Screening geeigneter Grafts von Spenderstellen werden diese in die vorgesehene Empfängerregion implantiert.

Die DHI-Haartransplantation ist ein fortschrittliches Haartransplantationsverfahren, bei dem die Haare mit einem hochwertigen Entnahmegerät einzeln aus der Spenderstelle entnommen werden, bevor sie direkt auf die kahlen Stellen der Kopfhaut gesetzt werden.

Es handelt sich um eine sehr erfolgversprechende Behandlung, die natürliche Ergebnisse liefert und außerdem eine gute Haarentwicklung und eine schnellere Heilung ermöglicht. Allerdings ist diese Technik teurer als andere Techniken, wie zum Beispiel die FUE-Haartransplantation.

Wie wird eine DHI-Haartransplantation durchgeführt?

Zunächst zeichnet der Chirurg vor Beginn des Eingriffs die neue Haarlinie auf dem Kopf ein, basierend auf den festgelegten Absprachen und dem Zweck der Haartransplantation. Die Spenderstelle wird dann mit einem lang anhaltenden Lokalanästhetikum injiziert. Eine Vollnarkose ist in der Regel nicht erforderlich, die Einnahme eines Beruhigungsmittels ist jedoch möglich, um sich während des zeitaufwändigen Eingriffs wohler zu fühlen.

Anschließend beginnt der Chirurg mit der manuellen Entnahme der Haare mit einem Extraktionsgerät mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger. Sobald das Haar aus der Spenderstelle entnommen ist, wird es unverzüglich in die Empfängerstelle implantiert. Anstatt einen Schnitt zu machen, belädt der Arzt den Choi-Pen mit den entnommenen Haarfollikeln und implantiert sie direkt in die Kopfhaut, entsprechend dem festgelegten Operationsablauf.

Wenn der Patient die erforderlichen Voraussetzungen mitbringt, kann diese Behandlung als die beste Möglichkeit für eine natürlich aussehende volle Haarpracht bezeichnet werden.

Wie ist der Heilungsprozess nach einer DHI-Haartransplantation?

Einer der größten Vorteile der DHI-Methode ist, dass kein Schnitt erforderlich ist. Dadurch ist die Erholungszeit nach der Operation deutlich kürzer.

Innerhalb von 3-6 Wochen nach der Haartransplantation können einige der implantierten Haare ausfallen. Dies ist ein normaler Vorgang, und die Patienten brauchen sich keine Sorgen zu machen, da es sich bei dem ausgefallenen Haar nicht um die Wurzel handelt. Die Haarwurzeln verbleiben unter der Kopfhaut, und neues Haar beginnt etwa 2,5 bis 3 Monate nach der Transplantation aus den vorhandenen Haarfollikeln zu wachsen. Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis dieser Prozess vollständig abgeschlossen ist.

Der optimale Zeitpunkt, um die Ergebnisse einer Haartransplantation zu beurteilen, liegt zwischen acht Monaten und einem Jahr nach dem Eingriff.

Was sind die Risiken einer DHI-Haartransplantation?

Im Allgemeinen ist die Haartransplantation ein relativ risikoloser Eingriff. Da bei DHI und FUE der Arzt kein großes Stück Haut entfernen muss, sind sie weniger invasiv als die FUT-Methode.

Bei der DHI ist es unwahrscheinlich, dass es zu Infektionen kommt, sei es an der Spenderstelle oder an der Stelle, an der die Haarfollikel transplantiert werden. Schwere Infektionen sind ungewöhnlich und treten bei weniger als 1 % der Haartransplantationen auf. Die Haarfollikel sollten außerdem so positioniert werden, dass sie bei der Implantation eine normale Haarproduktion nachbilden. Wenn die Follikel nicht korrekt implantiert werden, kann dies zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen. Es kann auch zu Blutungen, Desorientierung, Wundheit, Unbehagen oder Entzündungen kommen.

Während der DHI wird die Kopfhaut mit einem Lokalanästhetikum betäubt. Obwohl die Anästhesie in der Regel sicher ist, können bei einigen Patienten unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

Was kostet eine DHI-Haartransplantation im Durchschnitt?

Eine DHI-Behandlung in einer Einrichtung in London, Athen, Dubai oder Paris kostet laut DHI Global schätzungsweise zwischen 3.250 und 13.500 Dollar.

Der Preis für eine Haartransplantation variiert stark, je nachdem, in welcher Stadt das Verfahren durchgeführt wird, welche Einrichtung die Patienten aufsuchen und wie viele Haare insgesamt transplantiert werden. Da DHI als kosmetisches Verfahren gilt, übernehmen die meisten Versicherungen die Kosten nicht.

Eine DHI-Haartransplantation kostet in der Türkei in der Regel zwischen 2.500 und 3.500 Dollar, aber manche Krankenhäuser in Istanbul, Türkei, bieten günstigere Preise an. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die dortige Behandlung mit der neuesten Technik preiswert.

Um Geld zu sparen, empfiehlt sich also die Reise in eine weniger teure Region oder eine Begrenzung der Anzahl der zu transplantierenden Haarfollikel.

Quellen:

www.yetkinbayer.com/de/haartransplantation-kosten

www.haarzentrum.de/haartransplantation/dhi-haartransplantation-muenchen