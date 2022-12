Der Wunschbaum im Schrevenpark

Auf dem Weg zur Schule kommen die Kinder der Goethe-Grundschule stets an einer schmucklosen Buche vorbei. "Wie schön wäre es, wenn aus diesem im Winter blattlosen Gewächs in der Vorweihnachtszeit ein richtiger Wunschbaum werden könnte", dachten zwei Schülerinnen bereits im vergangenen November 2021 und erzählten davon dem Schulsozialarbeiter der Stadt, Tobias Blank.

Zunächst waren die meisten skeptisch – ein Wunschbaum im Schrevenpark, das klingt wie ein Traum oder ein Märchen. Außerdem ist es laut städtischer Parkordnung auch streng verboten. Wie sollte so etwas jemals Realität werden?

Tobias Blank war keineswegs skeptisch. Er regte an, einen Brief an Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel zu schreiben und diesen Wunsch zu formulieren. Gesagt, getan – der Brief der Kinder landete auf dem Schreibtisch von Renate Treutel. Sie antwortete: "Was für eine schöne Idee, mit der ihr Kiel verschönern möchtet! Ich werde bei uns im Rathaus für eure Idee werben, damit dieser Wunschbaum im Schrevenpark viele Menschen erfreuen wird."

Diese Antwort machte den Kindern Mut und gemeinsam mit Tobias Blank setzten sie sich hin und entwarfen ihren Wunschbaum. Auf Holzbrettern schrieben sie ihre Wünsche: "Freude für Groß und Klein", "Freiheit für die Menschen im Iran", "Frieden in der Ukraine", "Ein gutes Leben", "Viel Glück" und vieles mehr. Hinzu kamen bunte Tannenzapfen, Tannzapfen mit Vogelfutter als Geschenk für die Vögel im Park und leere Holzscheiben mit Platz für Wünsche anderer Menschen.

Im Rathaus machte das Grünflächenamt eine Ausnahme für diese tolle Idee der Kinder, denn eigentlich sollen die Bäume nicht geschmückt werden. Bürgermeisterin Renate Treutel war dabei, als die Buche am Montag, 28. November 2022, im Schrevenpark zum Wunschbaum wurde.

"Ich bin sehr beeindruckt von den Wünschen der Kinder. Es begeistert mich, dass sich Grundschüler:innen so intensiv mit der Weltpolitik und dem Leid der Menschen sowie dem Zustand der Erde beschäftigen. Unser Wunschbaum im Schrevenpark ist ein wirklich schönes Beispiel dafür, dass wir gemeinsam ganz viel bewegen und umsetzen können. Kinder in Kiel sollen lernen, dass sich Engagement lohnt und man sich nur trauen muss", sagt sie.

Und Schulsozialarbeiter Tobias Blank fügt hinzu: "Ich persönlich freue mich sehr, dass das Projekt trotz einiger Schwierigkeiten umgesetzt werden konnte. Als Schulsozialarbeiter versuche ich die Kinder und Jugendlichen zu überzeugen, dass ihre Stimme wichtig ist und dass ihre Gedanken und Ideen die gemeinsame Lebenswelt bereichern können. Durch dieses Projekt lernen die Kinder, dass sie selbst auch etwas verändern können."

Der Wunschbaum in Schrevenpark ist so nicht nur ein geschmücktes Gewächs auf dem Weg zur Schule, sondern auch ein Zeugnis dafür, dass Kinder und Jugendliche in Kiel durchaus etwas bewegen können.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel