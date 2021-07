Der THW Kiel macht die 22. Deutsche Meisterschaft perfekt

Der krönende Abschluss einer unglaublich langen Saison: ORLEN Deutschland ist stolz auf seine Zebras.

Die Handball-Saison 2021/22 wird mit dem allerletzten Wurf, eine Sekunde vor Schluss, entschieden. Der Ball geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei, die Zebras holen damit den benötigten Punkt. Dem Titelverteidiger aus Kiel reichte ein 25:25 (13:12) um die 22. Deutsche Meisterschaft perfekt zu machen.

"Für jeden Handball-Fan war das Heute ein besonderer Tag – mehr Spannung geht gar nicht", fasst Patenspieler Patrick Wiencek das Spiel zusammen. "Ich freue mich riesig für die Jungs und für das gesamte Team hinter der Mannschaft – ohne diese Unterstützung wäre das alles gar nicht möglich – ich bin einfach nur stolz", sagt Filip Jicha nach dem Herzschlagfinale.

"Was die Mannschaft diese Saison geleistet hat, verdient unseren höchsten Respekt. Dabei ist es wichtig, starke Partner, wie es star und ORLEN sind, an seiner Seite zu haben. Als aufstrebende Marken geben star und ORLEN auf dem deutschen Markt Vollgas, um weiter zu expandieren und Erfolg zu haben – so wie der THW Kiel – das passt einfach perfekt zusammen", sagt Waldemar Bogusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der ORLEN Deutschland GmbH und ihrer Tankstellenmarke star.

Um diesen Wachstumskurs auch in der Handballhauptstadt Kiel voranzutreiben ist das Expansion Management von ORLEN Deutschland ständig auf der Suche nach neuen Standorten. Sie besitzen ein Grundstück, das sich als neuer Standort für eine Tankstelle oder Automatentankstelle anbietet? Haben Sie eine Tankstelle, die in einem neuen, modernen und auf die Zukunft ausgerichteten Look erstrahlen soll?

Dann wenden Sie sich gerne per Email an das Expansion Management von ORLEN Deutschland: netzentwicklung@orlen-deutschland.de

Weitere Infos auf: www.star.de/wir-suchen