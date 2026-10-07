Was zeigt der neue Sozialbericht?

Der Bericht liefert fundierte Strukturdaten für das gesamte Stadtgebiet und alle Ortsteile. Unter dem Motto "Daten für Taten" werden Zahlen zu Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Transferleistungen transparent dargestellt. Oberbürgermeister Samet Yilmaz betont: Wer eine Stadt sozial gerecht gestalten will, muss genau wissen, wie die Menschen leben. Der Bericht macht Unterschiede zwischen Ortsteilen sichtbar und hilft, gezielt zu handeln.

Erstmals seit vielen Jahren ist die Einwohnerzahl gesunken, auf 250.551 Menschen zum Jahresende 2025. Weniger Zuzüge und eine rückläufige Geburtenzahl führten zu diesem Rückgang. Das Durchschnittsalter liegt nun bei 42,20 Jahren und steigt weiter. Der demografische Wandel wird damit zunehmend sichtbar und stellt die Stadt vor neue Herausforderungen.

Einpersonenhaushalte machen inzwischen 59 Prozent aller Haushalte aus, hier ist die Tendenz steigend. Im Jahr 2025 stieg ihre Zahl um 867 auf insgesamt 85.828 Haushalte. Diese dominierende Wohnform prägt den Kieler Wohnungsmarkt maßgeblich. Sie beeinflusst auch die Nachfrage nach kleineren, bezahlbaren Wohnungen in der Stadt.

Wie entwickeln sich Beschäftigung und Grundsicherung?

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist um 1,5 Prozent gestiegen. Die Erwerbsbeteiligung nahm in nahezu allen Ortsteilen zu. Den deutlichsten Anstieg verzeichnete Steenbek/Projensdorf mit plus 2,0 Prozentpunkten. Bei den absoluten Zahlen lagen die Ortsteile Mitte mit 312 und Gaarden mit 197 zusätzlichen Beschäftigten vorn.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der Grundsicherung stieg im Jahresdurchschnitt um 3,7 Prozent. Zum Jahresende hat sich die Entwicklung jedoch stabilisiert. Im Stichtagsvergleich zum 31. Dezember 2025 wurde sogar ein Rückgang um 1,5 Prozent verzeichnet. Dies war der niedrigste Wert des Jahres und deutet auf eine positive Trendwende hin.

Die Mitgliederzahl in Kieler Sportvereinen ist erneut gestiegen und liegt jetzt bei 83.498 Menschen. Der Organisationsgrad erreicht inzwischen 33,2 Prozent der Einwohner. Dies zeigt: Sport spielt eine wichtige Rolle im sozialen Leben der Stadt.

Berichtsschwerpunkt Wohnen

Der Schwerpunkt des Berichts zeigt: Wohnen ist mehr als die Frage nach ausreichendem Wohnraum. Entscheidend sind Bezahlbarkeit und Passgenauigkeit für unterschiedliche Lebenssituationen. Gerwin Stöcken betont: Im Mittelpunkt steht nicht der Wohnungsmarkt, sondern der Mensch. Steigende Wohnkosten und hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum prägen die Situation.



Der Bericht zeigt auf, mit welchen Instrumenten die Stadt unterstützt und gegensteuert. Unterschiedliche Maßnahmen müssen ineinandergreifen, um soziale Stabilität zu fördern. Das Ziel: Lebensräume schaffen, in denen alle ohne Angst vor Verdrängung leben können. Gute Stadtentwicklung bedeutet, Nachbarschaften zu stärken und nicht Renditen zu maximieren.

Der Bericht steht online zum Download bereit. Gedruckte Exemplare könnt ihr beim Dezernat für Soziales anfordern, per E-Mail an katja.geisler@kiel.de oder telefonisch unter 0431 901-3024. Der Bericht ist barrierefrei zugänglich, sodass Menschen mit Beeinträchtigungen die Inhalte ohne fremde Hilfe nutzen können.

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