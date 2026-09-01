Was erwartet euch beim Korso?

Die Veranstaltung des Aktionsforums für Nachhaltigkeit e. V. startet um 15 Uhr am Dorfteich in Schönkirchen. Die Route führt über die eigens für den Korso gesperrte B 502 durch Heikendorf bis zum Mönkeberger Strand. Gegen 16:30 Uhr endet die Tour, bei der in den Vorjahren jeweils mehrere hundert Menschen mitgefahren sind. 2023 nahmen sogar mehr als 500 Teilnehmende teil.

Ob jung oder alt, mit dem eigenen Fahrrad, Lastenrad, Anhänger, Kindersitz, Roller oder Laufrad – alle sind herzlich willkommen. Der Kinder-Fahrrad-Korso richtet sich an Familien und alle, die sich für nachhaltige Mobilität engagieren möchten. Gemeinsam macht ihr Kinder und Jugendliche als wichtige Verkehrsteilnehmende sichtbar und begeistert sie fürs Radfahren.

Warum gibt es die Kidical Mass?

Bundesweit finden an den Aktionswochenenden zahlreiche Radtouren unter dem Motto "Kinder aufs Rad" statt. Die Kidical Mass setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sicher, selbstständig und unbeschwert mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Davon profitieren letztlich alle Altersgruppen im Straßenverkehr. Die Aktion zeigt, wie wichtig fahrradfreundliche Infrastruktur ist.

Der Kinder-Fahrrad-Korso fordert geschützte und ausreichend breite Radwege, beispielsweise in Mönkeberg entlang der K 51. Tempo 30 innerorts und sichere Querungsmöglichkeiten wie an der Dorfstraße in Schönkirchen stehen ebenfalls im Fokus. Zudem braucht es attraktive Schulradwege zwischen den Gemeinden, etwa vom Heikendorfer Schulredder über den Lehmkamp nach Schönkirchen.

Sichere und möglichst autofreie Bereiche vor Kitas und Schulen sind ein wichtiges Anliegen, zum Beispiel durch eine geschützte Schulstraße in Heikendorf. Der Ausbau der Radverbindung von Kiel über Mönkeberg und Heikendorf bis nach Stein zu einer Premiumradroute wird angestrebt. Eine Fahrradstraße in Mönkeberg und Kitzeberg soll Teil des Ostseeküsten-Radwegs werden.

Wie engagieren sich die Gemeinden?

Die Gemeinden sind gefordert, bestehende Konzepte wie das Radverkehrskonzept des Amtes Schrevenborn und das Mobilitätskonzept Schönkirchen konsequent umzusetzen. Dass gemeinsames Engagement wirkt, zeigt ein Beispiel aus 2024: Der kombinierte Fuß- und Radweg in den Kitzeberger Kurven wurde verbreitert und beleuchtet. Diese Verbesserung geht auf Forderungen des ersten Korsos 2021 zurück.

Im Anschluss an die Tour sind alle Teilnehmenden herzlich zum Nachhaltigkeitsfest auf der Germaniakoppel eingeladen. Die Veranstaltung wird von der Gruppe "Naturschutz mit Kindern" des Jugendverbands im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten organisiert. Ein perfekter Ausklang für einen aktiven Tag für mehr Nachhaltigkeit.

Mehr spannende Events und Tipps für Familien in der Region findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – lasst euch inspirieren.