Die Themenboxen decken verschiedene Bereiche ab: Heizen, Stromsparen, Dämmen und Photovoltaik. Dazu kommen Beteiligungsmöglichkeiten und Mitmach-Aktionen für alle Altersgruppen. So könnt ihr euch vor Ort informieren, Fragen stellen und konkrete Tipps für den eigenen Haushalt mitnehmen. Der Kiosk passt sich flexibel an eure Bedürfnisse an.

Der Klima Kiosk ist ein mobiles Lastenrad der Landeshauptstadt Kiel, das gezielt Klimaschutz-Themen in die Kieler Stadtteile bringt. Er ist mit wechselnden Themenboxen ausgestattet, die sich an Einsatzort und Anlass anpassen. Ob Fragen zur eigenen PV-Anlage, Tipps zum Stromsparen oder ein Austausch über die Klimaziele Kiels. Der Kiosk bietet für jedes Anliegen die passenden Infos.

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Das mobile Lastenrad ist künftig auf Märkten, Festen und Veranstaltungen in ganz Kiel unterwegs. Offiziell vorgestellt wurde der Klima Kiosk beim Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz. Stadträtin Alke Voß und das städtische Klimaschutz-Team begleiteten den Start. Den aktuellen Einsatzplan findet ihr online.

Der Klima Kiosk steht nicht nur bei städtischen Terminen bereit. Auch Vereine, Nachbarschaftsinitiativen und Gruppen können ihn für eigene Veranstaltungen anfragen. Ob Stadtteilfest, Infoabend oder Nachbarschaftstreffen, der Kiosk bringt Klimaschutz direkt zu euch.

Niedrigschwelliges Angebot

Mit dem Klima Kiosk schafft die Stadt Kiel eine niederschwellige Möglichkeit, um über Klimaschutz zu informieren und ins Gespräch zu kommen. "Wir bringen Klimaschutzthemen direkt zu den Kielerinnen und Kielern in die Stadtteile", erklärte Stadträtin Alke Voß. Gleichzeitig will die Stadt hören, was die Menschen bewegt und wo sich der Klimaschutz noch verbessern lässt.

Der Kiosk wird von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) gefördert. Er hilft der Klimaschutzstadt Kiel, Klimaschutz alltagsnah und greifbar zu machen. Statt abstrakter Ziele gibt es konkrete Tipps und direkte Ansprechpartner vom städtischen Klimaschutz-Team.

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