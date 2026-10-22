Berechtigung und Antragstellung

Den KielPass erhalten Kielerinnen und Kieler, die Bürgergeld, Wohngeld, Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Auch Empfänger von Kinderzuschlag oder Hilfe zum Lebensunterhalt sind berechtigt. Der Pass gilt für alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft. Ein aktueller Bewilligungsbescheid oder eine Bescheinigung muss vorgelegt werden.

Das KielPass-Büro im Neuen Rathaus stellt den Ausweis während der Öffnungszeiten aus. Dort wird ein Foto gemacht und der personalisierte Pass übergeben. Die Gültigkeit erstreckt sich bis zum Ende des Bewilligungszeitraums oder ein Jahr ab Ausstellung. Bei Fragen steht das Büro unter 0431 901-5511 zur Verfügung.

Vergünstigungen bei Kultur und Bildung

Mit dem KielPass gibt es zahlreiche Ermäßigungen bei Partnern in Kiel und Umgebung. Die Stadtbücherei gewährt 50 Prozent Rabatt auf die Jahresgebühr. Im Theater Kiel werden 30 Prozent Ermäßigung auf Eintrittskarten geboten. Die Förde vhs bietet 50 Prozent Nachlass auf viele Kurse, über die Restplatzbörse sogar 75 Prozent.

Der KulturHafen Kiel vermittelt kostenfreie Eintrittskarten für nicht verkaufte Veranstaltungen. Eine Anmeldung beim KulturHafen ist dafür erforderlich. In der Kunsthalle zu Kiel, im Stadtmuseum Warleberger Hof und im Schifffahrtsmuseum ist der Eintritt frei. Die Musikschule Kiel reduziert das Entgelt um 50 Prozent, für unter 18-Jährige sogar um 75 Prozent.

Kinos wie das metro-Kino gewähren 1 Euro Ermäßigung, das Studio Filmtheater bietet die nächstgünstigere Kartenkategorie an. Das Literaturhaus Schleswig-Holstein und das KulturForum ermäßigen ihre Eintrittspreise ebenfalls. Bei der Liga der Roboter gibt es 20 Prozent Rabatt auf Robotik- und Programmierkurse.

Sport und Bewegungsangebote

Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe gewähren Ermäßigungen laut Gebührensatzung. Beim THW Kiel gibt es 5-Euro-Tickets für Heimspiele der EHF European League in ausgewählten Kategorien. Tanzschulen wie Knobloch bieten 50 Prozent Rabatt auf alle Kurse, die Tanzschule Gemind ermäßigt Kinder- und Jugendkurse um 20 Prozent.

Der Hochseilgarten Falckenstein und der Hochseilgarten Altenhof gewähren jeweils 2 Euro Ermäßigung. Yoga-Moment bietet 20 Prozent Rabatt auf alle Angebote. Das Segelcamp powered by Stadtwerke Kiel ermäßigt alle Freizeitangebote um 10 Prozent. Sportvereine wie der Polizei-Sportverein Kiel und das Ken-Dojo haben reduzierte Mitgliedsbeiträge.

Die Förde Lodge bietet Rückbildungskurse ohne Eigenanteil an. Babykurse kosten mit dem KielPass 100 statt 150 Euro. Sprotten ermöglicht kostenlose Schwimmkurse für Seepferdchen, Seeräuber und Bronze.

Museen und Freizeiteinrichtungen

Das Aquarium Kiel kostet nur 1,50 Euro Eintritt. Im Tierpark Gettorf gibt es bei Tageskarten ein gratis Heißgetränk dazu. Der Mediendom der HAW Kiel und das 50er Jahre Museum gewähren jeweils 2 Euro Ermäßigung. Im Freilichtmuseum Molfsee werden 70 Prozent Rabatt auf den Erwachsenenpreis geboten.

Der Botanische Garten der CAU zu Kiel ist grundsätzlich kostenfrei, bei Sonderveranstaltungen gibt es 1 Euro Rabatt. Das Zoologische Museum und das Computermuseum der HAW Kiel bieten freien Eintritt. Das Tuch + Technik Textilmuseum in Neumünster ist ebenfalls kostenfrei zugänglich.

Der Tierpark Arche Warder gewährt 2 Euro Rabatt für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Das Marine-Ehrenmal und das Technische Museum U 995 in Laboe bieten den Gruppenpreis für KielPass-Inhaber an. Das Geotanium und Noctalis ermäßigen um 1 bis 2 Euro.

Weitere Angebote und Dienstleistungen

Viele Friseure in Kiel bieten Rabatte zwischen 2 und 10 Euro. Top-Art Friseur gewährt 5 Euro Ermäßigung und 50 Prozent Rabatt für Kurzhaarschnitte am ersten und letzten Tag des Monats. Der Star Herren Friseur Salon und Mode-Friseur Meier ermäßigen um 2 Euro pro Dienstleistung.

Bei der Hundesteuer gibt es 50 Prozent Ermäßigung. Im Sozialladen Obolus können KielPass-Inhaber einkaufen. Bei Echt.Gut. werden 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment gewährt. Das Castello im Schrevenpark bietet 50 Prozent Rabatt auf Heißgetränke, alkoholfreie Getränke und Pommes.

Entdeckt noch mehr Möglichkeiten in eurer Stadt – kiel-magazin.de hält viele weitere Tipps bereit.