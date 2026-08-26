Der Inkubator Stadtgeschichte

Entwickelt wurde er von der Agentur Drej und gebaut bei mehrblick in Hamburg und transportiert Arbeitsmaterialien wie Stadtpläne, Bücher und einen Museumsraum im Miniaturformat. In diesem können Teilnehmende selbst eine Ausstellung gestalten. Die Außenwand zeigt ein Plakatmotiv mit QR-Code, der für weitere Informationen direkt auf die Seite der Stadt verweist.

Der mobile Inkubator ist ein besonderer Fahrradanhänger, der Stadtgeschichte erlebbar macht. Den Begriff "Inkubator" verbindet man nicht auf den ersten Blick mit einem Fahrradanhänger mit dem über die Kieler Stadtgeschichte informiert wird und das ist auch die Idee hinter dem ganzen, der Begriff soll neugierig machen.

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Zur Museumsnacht am Freitag, 28. August 2026, ab 18.00 Uhr steht der Inkubator vor dem Schifffahrtsmuseum am Wall 65. Ihr könnt Buttons mit Museumsmotiven selbst herstellen und euer Wissen beim Hanse-Quiz testen. Um 23.00 Uhr rollt der Anhänger dann zurück ins Depot im Wissenschaftspark. Ein erster Eindruck von dem, was euch in den kommenden Monaten erwartet.

Von September bis November stehen sechs Veranstaltungen zu sechs verschiedenen Themen auf dem Programm. Das Museum kommt dabei zu euch. An Orte, die mit dem jeweiligen Thema verbunden sind. Jede Veranstaltung wird von einem Kurzvortrag begleitet, gehalten von Expertinnen und Experten des historischen Instituts der CAU Kiel oder anderer Universitäten. Die Themen reichen von Vereinskultur über Migration und Armut bis zu Gender, Kindheit und Pandemie.

Die genaue Auflistung mit den thematischen Schwerpunkten ist wie folgt:

Vereine – 6. September, 18.30 Uhr, KMTV, Jahnstraße 8a

Migration – 26. Oktober, 17.00 Uhr, Türkische Gemeinde SH, Elisabethstraße 44

Armut – 27. Oktober, 18.00 Uhr, Sozialkirche, Stoschstraße 52

Gender – 6. Oktober, 18.30 Uhr, Pumpe, Haßstraße 22

Kindheit – 20. November, 18.30 Uhr, Musiculum, Stephan-Heinzel-Straße 9

Pandemie – 27. November, 17.00 Uhr, Bildungszentrum Städtisches Krankenhaus

Doch warum Geschichte neu erzählen?

Das Museumsteam stellt die zentrale Frage: Wie können wir Stadtgeschichte von Anfang an und aus neuen Perspektiven erzählen? Diese Frage richtet sich an alle Interessierten. Das Projekt lädt euch ein, aktiv mitzudenken und mitzugestalten. Geschichte wird nicht nur präsentiert, sondern gemeinsam erarbeitet. Und wer weiß, je nach dem, wie das Projekt am Ende ankommt, wird es im nächsten Jahr weitere Termine an wieder anderen Orten im Kieler Stadtgebiet geben.

Neugierig auf weitere kulturelle Highlights in Norddeutschland? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Veranstaltungen und innovative Projekte auf dem Laufenden.