Weihnachtstheater in der Hansa 48: Deichart präsentiert Ox & Esel

Wann? 18./19./22. und 23. Dezember 2021, Sa/Mi und Do 20.00 Uhr, So 18.00 Uhr Wo? Hansastraße 48 Eintritt: 20,-, ermäßigt 17,- Euro (VVK über das Theater Kiel)

Die meisterzählte Geschichte der Welt aus der Perspektive von Ox und Esel, den beiden berühmten Tier-Ammen. Zwei Männer und ein Baby: Was passiert, wenn in einer eingefleischten Männer-WG plötzlich ein Kind im Abendbrot gefunden wird? Was tun Ox und Esel, wenn dieses Balg das heiß ersehnte Futter nicht verlassen will?

Außerdem nerven noch irgendwelche Soldaten, die dem Herrn Rodes das Kind als Nachtisch servieren wollen, und drei komische Könige latschen einem ominösen Stern hinterher ...

"So richtig vom Leder ziehen Behrendt und Keller, dreschen zum Vergnügen des Publikums genüsslich Theaterphrasen. Von der 'naturalistischen Spielweise' bis zum 'viel zu hellen trüb' der Scheinwerfer – über alles wird gemeckert. Und dann sind sie plötzlich mitten drin im Stück, und dieser Übergang ist einer der schönsten Momente des Abends.

Weil die Theatermagie, die zuvor so gründlich zerlegt wurde, auf einmal doch funktioniert – allein durch das gewandelte Spiel der beiden Darsteller, noch dazu auf einer fast leeren Bühne." (KielerNachrichten)

Regie: Matisek Brockhues

Es spielen: Eirik Behrendt (Ox) und Tom Keller (Esel)

Spieldauer: 75min. ohne Pause

