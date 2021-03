Dehner Garten-Center haben wieder geöffnet

Das gesamte Sortiment steht den Kunden in gewohnter Vielfalt zur Verfügung, damit pünktlich zum Start der Gartensaison zuhause die ersten Frühjahrsboten Einzug halten können und die Haustiere wieder rundum versorgt sind. Zuvor waren die Märkte nur in Teilbereichen geöffnet, nun ist der Verkauf in allen Abteilungen unter genauer Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften wieder erlaubt.

Die geltenden Hygienevorschriften werden genauestens umgesetzt: Es gilt die Maskenpflicht (je nach gesetzlichen Vorgaben), die von den Mitarbeitern streng kontrolliert wird. Auch wenn auf der großen Verkaufsfläche der Abstand großzügig eingehalten werden kann, wurden zusätzlich in sämtlichen Märkten alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um den Mindestabstand von 1,50 Metern zum Schutz der Kunden und Mitarbeitern sicherzustellen.

Neben dem Einkauf vor Ort können die Kunden auch weiterhin den unkomplizierten Service "Click&Collect" nutzen: Bereits vier Stunden nach der Bestellung im Online-Shop unter www.dehner.de ist die Ware im nah gelegenen Garten-Center abholbereit. Die Produkte rund um Garten, Haus und Heimtier können dann im Markt selbst abgeholt werden.

Mehr Informationen zur Öffnung der Dehner Garten-Center finden Sie unter www.dehner.de.

Quelle: dot.communications GmbH