Finde dein Glück: 8 beliebte Datingplattformen für Singles in Kiel

Besonders für viele junge und aktive Singles in Kiel ist LoveScout 24 die erste Wahl bei der Partnesuche, denn die Singlebörse hat so einiges zu bieten. Neben einer unkomplizierten Registrierung gibt es die Möglichkeit spezifische Suchkriterien anzugeben und somit schneller den perfekten Partner zu finden. Außerdem werden bei der Datingplattform tolle Single-Events – Kochkurse, Wanderungen durch Kiel, etc. – angeboten, die eine tolle Atmosphäre und Umgebung schaffen, um möglichst viele neue Leute auf einmal kennenzulernen. Auch ihre Erfolgsbilanz spricht für die Singlebörse, denn über LoveScout 24 haben bereits über eine Million Singles einen passenden Partner gefunden. Website: lovescout24.de* 2. C-Date C-Date ist eine der beliebtesten Casual Dating Plattformen. Hier können sich Singles ganz entspannt im Live Chat kennenlernen. Egal ob du auf der Suche nach einer Single Frau oder einem Single Mann bist, auf C-Date sind beide Geschlechter gleichermaßen vertreten und mit täglich über 25.000 neuen Mitgliedern steigt die Chance, sich zu verlieben jeden Tag. Website: c-date.de 3. Parship

Kommen wir nun zu einer der beliebtesten Datingplattformen in Kiel: Parship. Die preisgekrönte Singlebörse bietet Partnervermittlung auf höchstem Niveau. Sie zeichnet sich durch seriöse Partnersuche und ernsthafte Absichten der Mitglieder aus. Das lässt sich bereits am Preis der Dating Plattform erkennen, die mit mindestens 45,- Euro im Monat nicht gerade billig ist. Wer jedoch bereit ist, diese Summe zu zahlen, trifft garantiert nur Singles aus Kiel an, die ebenso ernsthaft auf Partnersuche sind. Ein Tipp für alle, die noch zögern: momentan steht eine kostenlose Testversion von Parship zur Verfügung. Website: parship.de* 4. Bumble

Größter Beliebtheit erfreut sich auch die kostenlose Dating App Bumble. Das Konzept ähnelt an sich dem von anderen Apps wie Tinder oder Lovoo, jedoch mit einer kleinen Besonderheit: Bei Bumble liegt die Entscheidung, einen Mann anzuschreiben oder nicht bei der Frau. Besonders bei den jungen Singles von Kiel ist die App beliebt. Seit neuestem kann man sich mit den Ablegern Bumble BFF und Bumble Bizz auch auf die Suche nach neuen Freunden und Geschäftspartnern begeben. Website: bumble.com 5. Zweisam.de

Gute Nachrichten für alle 50plus Singles in Kiel! Es gibt eine Dating-Website, bei der sich nur Frauen und Männer, die mindestens 50 Jahre alt sind, anmelden dürfen. Nur wenige Minuten braucht es bis man registriert und das Profil erstellt ist. Alles, was man zur Registrierung braucht ist eine E-mail-Adresse. Eine sorgfältige Profilbearbeitung und eine Auswahl an verschiedenen Fotos erhöhen die Wahrscheinlichkeit, die perfekte Frau oder den perfekten Mann in deiner Nähe zu finden. Auch kann man über spezifische Suchfilter beispielsweise nach Personen mit bestimmter Haarfarbe oder einem bestimmten Alter suchen. Website: zweisam.de 6. ElitePartner Elitäre Partnervermittlung, die auch die höchsten Ansprüche erfüllt, finden gebildete Kieler bei ElitePartner. Von Online-Dating-Experten und Nutzern als exzellent bewertet, bietet die Plattform eine tolle Möglichkeit für die Akademiker von Kiel eine ernsthafte und langfristige Beziehung zu finden. Anhand der ausführlichen Profile kann man direkt erkennen, wer zu einem passt. Preislich gesehen gehört ElitePartner mit 35,- Euro aufwärts zu den teureren Singlebörsen. Website: elitepartner.de* 7. Be2

Be2 ist eine internationale Partnerbörse und eignet sich für alle, die gerne über die Grenzen von Schleswig-Holstein und Hamburg hinaus auf der Suche nach einem Partner sind. Alle Kieler, die sich nicht vor einer Fernbeziehung scheuen oder beruflich nicht dauerhaft an Kiel gebunden sind können bei Be2 auf internationale Partnersuche begeben. Bei der Kontaktanzeige spielt hier also auch die Nationalität eine Rolle. Website: be2.de 8. Face-to-Face Dating Zu guter Letzt nochmal eine Alternative zur Online Partnersuche, nämlich das sogenannte Face-to-Face Dating. Wer sein Glück lieber offline suchen will und keine Lust mehr auf Blind Dates oder Speed-Dating hat, der ist beim Face-to-Face Dating genau richtig. Das Konzept sieht so aus: 18 Kieler Singles ziehen an einem Abend durch verschiedene Kieler Bars und haben dort jeweils einen Tisch, an dem sie sich in entspannter Runde ganz ungezwungen austauschen können. Die Date-Night findet ca. einmal im Monat statt und kostet pro Person 18,- Euro. Wer nicht alleine hingehen mag, kann sich auch gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund anmelden. Ihr werdet nicht nur einen tollen Abend erleben und viele weitere Singles auf einmal treffen, sondern auch Kiel noch einmal ganz neu entdecken. Probiert es doch einfach mal aus! Website: face-to-face-dating.de *Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

