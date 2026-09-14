Das zweite deutschlandweite Kinofest

Jeder Film für nur 5 Euro

Das bundesweite Event übertraf alle Erwartungen: 2,08 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen am zweiten September-Wochenende in die teilnehmenden Kinos. Damit lag das Ergebnis 26 Prozent über dem Vorjahr und stellte einen neuen Rekord auf. Nur 2005 wurden mit 2,11 Millionen noch mehr Gäste gezählt. Besonders der Sonntag glänzte mit 1,12 Millionen verkauften Tickets, der stärkste Kino-Sonntag seit der Weihnachtswoche 2003.

Die Filmvielfalt unterschiedlicher Genres sorgte für volle Säle. An der Spitze lagen "Spider-Man: Brand New Day", "Die Odyssee", "Das gewisse Etwas", "PAW Patrol: Der Dino Film" und "Minions & Monster". Spider-Man knackte dabei die 5 Millionen-Besuchermarke, während "Die Odyssee" die 4 Millionen überschritt. Neustarts wie "Zauberhafte Schwestern 2", Previews und Sonderveranstaltungen wie "25 Jahre Shrek" rundeten das Programm ab.

Das Motto "Filme für alle. Kino für alle." wurde deutschlandweit gelebt. Über 700 Kinos, vom kleinen Lichtspielhaus bis zum großen Multiplex, vom Filmkunsttheater bis zum ländlichen Kino, beteiligten sich. Jeder Standort setzte dabei individuelle Akzente mit eigenen Aktionen und Programmen.

Was bot das Kinofest in Kiel?

Auch in der Landeshauptstadt war das Event ein voller Erfolg. Das Cinemaxx und das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz beteiligten sich mit buntem Programm. Die beiden Kieler Häuser repräsentierten dabei die ganze Bandbreite der deutschen Kinolandschaft: vom großen Multiplex bis zum traditionsreichen Filmkunsttheater. Mit ihren unterschiedlichen Angeboten trugen sie zum deutschlandweiten Erfolg bei.

Starke Partner trugen zum Erfolg bei: Sat.1, JOYN, VR Entertain, Müller, FILMSTARTS, Moviepilot und WALL engagierten sich als Kooperationspartner. Die bisher größte Kinofest-Marketing-Kampagne mit Plakaten, Trailern und Promi-Clips erreichte ein breites Publikum. Diese Zusammenarbeit ermöglichte die erfolgreiche Umsetzung des bundesweiten Events.

Die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt: 2027 steigt das Kinofest erneut am zweiten September-Wochenende. Nach fünf erfolgreichen Ausgaben hat sich das Event als feste Größe im deutschen Kinojahr etabliert. Die Veranstalter setzen damit auf Kontinuität und bieten Kinofans bereits jetzt einen Termin zum Vormerken.

Ihr plant euren nächsten Kinobesuch? Wir von kiel-magazin.de halten euch über weitere kulturelle Highlights auf dem Laufenden.