9 Tage gutes Wetter Die Kieler Woche ist weit mehr als ein Volksfest. Knapp 4.000 Seglerinnen und Segler aus 51 Nationen traten in 21 Bootsklassen gegeneinander an. Auf 14 Regattabahnen wurden rund 200 Starts absolviert. Parallel dazu sorgten über 2.000 Einzelveranstaltungen für Unterhaltung an Land. Das maritime Spektakel zog Menschen aus aller Welt an die Förde. Oberbürgermeister Samet Yilmaz betonte das Motto "Kieler Woche verbindet". Ob beim Public Viewing, auf den Schiffen oder vor den Bühnen, überall begegneten sich Menschen friedlich. Die Windjammerparade mit über 100 Schiffen begeisterte rund 185.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Höhepunkt, der die maritime Tradition Kiels lebendig werden ließ. Auf etwa 20 Bühnen im gesamten Stadtgebiet traten hunderte Bands und Künstler auf. Headliner wie Alice Merton, Mia., Max Giesinger und Gregory Porter sorgten für unvergessliche Konzertabende. Das Classic Open Air mit Gentleman und dem Philharmonischen Orchester Kiel lockte die Massen. Die "gewaltig leisen" Konzerte auf der Krusenkoppel zogen gut 13.000 Musikfans an. Für Familien bot die Spiellinie auf der Krusenkoppel ein einzigartiges Erlebnis. Knapp 200.000 kleine und große Gäste tauchten in die "Geheimnisse der Nacht" ein. Neun Tage lang erschufen Kinder gemeinsam mit dem vhs-Kunstschule-Team eine zauberhafte Welt. Der Internationale Markt auf dem Rathausplatz präsentierte 40 Nationen und ihre kulinarischen Spezialitäten. Wissenschaftsvermittlung für Kinder und Familien

Science Comes to Town brachte über 700 Stunden Wissenschaftsprogramm auf die Kieler Woche. Science Shows, Experimentierwerkstätten und Filmvorführungen verbanden Forschung mit Unterhaltung. Mehr als 1.000 Mal wurde der "Bachelor of KiWo" verliehen. Die Initiative zeigte eindrucksvoll, wie spannend Wissenschaft sein kann. Das Sicherheitskonzept bewährte sich hervorragend. Trotz hochsommerlicher Temperaturen feierten die Gäste friedlich und rücksichtsvoll. Nicht ein einziges mal musste zudem die Kiellinie gesperrt werden, um sie nur in einer Richtung freizugeben Feuerwehr und Rettungsdienste versorgten 527 Menschen und transportierten 166 ins Krankenhaus. Der Kommunale Ordnungsdienst registrierte bis Freitag nur 16 allgemeine Ordnungswidrigkeiten. 130 Mitarbeiter des ABK sorgten mit rund 1.200 Abfallbehältern für Sauberkeit. Die KVG fuhr circa 37.000 zusätzliche Kilometer und leistete 3.500 Extra-Arbeitsstunden. Zusätzliche Schattenplätze und Abkühlungsmöglichkeiten wurden bei der Hitze dankbar angenommen. Die Umsicht aller Beteiligten trug zur entspannten Atmosphäre bei. Segelwettbewerbe in Schilksee mit wenig Wind

Das Flottentreffen der Marine im Marinestützpunkt zog tausende Besucherinnen und Besucher an. 22 Schiffe und Boote aus sechs Nationen legten an. Gut 13.000 Menschen nutzten die Open-Ship-Angebote und kamen mit den Besatzungen ins Gespräch. Die internationale Vielfalt beeindruckte Jung und Alt gleichermaßen. Die Aalregatta bildete den traditionellen Auftakt. Fast 250 Dickschiffe segelten nach Eckernförde. Trotz windarmem Wetter zeigten die Seglerinnen und Segler ihr Können. Sechs olympische Disziplinen im Rahmen des Sailing Grand Slams und die Weltmeisterschaft der Flying Dutchman ragten heraus. Kiel präsentierte sich als perfekter Austragungsort für olympiareife Wettbewerbe. Die Veranstaltung diente als Visitenkarte für Kiels Bewerbung um die Segelwettbewerbe bei einer deutschen Olympiabewerbung ab 2036. Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst betonte die Begeisterung für den Segelsport. Die Eventmeile im Olympiahafen Schilksee zog rund 100.000 Gäste an. Partner präsentierten innovative Konzepte und maritime Technologien. Inklusives Konzept für eine optimale Teilhabe

Mehr als 20 Projekte rund um Teilhabe und Inklusion sorgten dafür, dass sich alle willkommen fühlten. Begleitangebote für gemeinsame Bummel, Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrer und spezielle Programme für ältere Menschen wurden angeboten. Die Initiative zeigte, dass Feiern für alle möglich ist. Die Junge Bühne Kiel im Ratsdienergarten präsentierte 74 Einzelveranstaltungen. Circa 27.000 Besucherinnen und Besucher erlebten junge Talente hautnah. Mehr als 70 ehrenamtliche junge Menschen arbeiteten hinter den Kulissen. Das Kieler-Woche-Hoftheater im Hiroshimapark bot rund 70 Stunden Programm mit etwa 90 Künstlern für rund 6.000 Gäste. Starke Partner machten die Kieler Woche erst möglich. REWE, die Deutsche Fernsehlotterie, WELLER und Denza unterstützten als Hauptsponsoren. Eventpartner wie AIDA Cruises, Förde Sparkasse, Casino Schleswig-Holstein, Caterpillar und Zeppelin Power Systems gaben zusätzlichen Schub. Ihre Unterstützung sichert die Zukunft des Festivals. Gute Bedingungen für den Balloon Sail

Die 20. Willer Balloon Sail auf dem Nordmarksportfeld begeisterte mit 40 Ballonteams. 315 Starts und 5 Night Glows zogen rund 55.000 Besucherinnen und Besucher an. Der Ocean Funpark am Bootshafen und das neue Projekt "KiWo goes Blaupark" auf dem Ostufer erweiterten das Angebot. Bewährte Klassiker trafen auf innovative Formate. Den feierlichen Schlusspunkt setzte die Inszenierung "Zwischen Himmel und Meer". Ein farbenprächtiges Zusammenspiel aus Licht, Musik und Pyrotechnik, präsentiert von AIDA Cruises, beendete das Festival spektakulär. Tausende versammelten sich an der Förde, um das maritime Feuerwerk zu erleben. Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, dankte allen Beteiligten. Die Engagierten vor und hinter den Kulissen, Sicherheits- und Rettungskräfte sowie alle Mitwirkenden trugen zum Erfolg bei. Besonders würdigte er die Gäste, die mit Umsicht und Gelassenheit zur entspannten Atmosphäre beitrugen. Die Kieler Woche 2027 ist bereits in Planung und findet vom 19. bis 27. Juni statt. In 356 Tagen heißt es wieder "Leinen los!". Das Team arbeitet daran, das erfolgreiche Konzept weiterzuentwickeln und neue Highlights zu schaffen. Die Vorfreude auf das nächste Großereignis an der Förde ist bereits spürbar. Die Kieler Woche 2026 in Zahlen Besucherinnen und internationale Teilnahme: Rund 3 Millionen Gäste

Mehr als 70 teilnehmende Nationen

11 Delegationen aus Kiels Partnerstädten (10 Nationen)

12 Kreuzfahrtschiff-Anläufe von 10 Schiffen Segeln und Maritime Highlights: Knapp 4.000 aktive Seglerinnen und Segler

Etwa 1.500 Boote in 21 Bootsklassen

Rund 200 Starts auf 14 Regattabahnen

Mehr als 100 Schiffe bei der Windjammerparade (davon rund 50 Traditionssegler)

Rund 185.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Windjammerparade

22 Marineschiffe aus 6 Nationen

Gut 13.000 Besucherinnen bei Open Ship Kultur und Unterhaltung: Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen

Rund 500 abendliche Konzerte

Etwa 20 Bühnen im Stadtgebiet

Gut 13.000 Gäste bei "gewaltig leise"

74 Einzelveranstaltungen auf der Jungen Bühne Kiel

Circa 27.000 Besucherinnen auf der Jungen Bühne

Mehr als 70 ehrenamtliche junge Menschen hinter den Kulissen

Rund 70 Stunden Programm im Kieler-Woche-Hoftheater

Etwa 90 Künstlerinnen und Künstler im Hoftheater

Rund 6.000 Besucherinnen im Hoftheater

Knapp 200.000 kleine und große Gäste bei der Spiellinie

Rund 1.200 Kleinkunst-Auftritte

Etwa 800 Stunden Kleinkunst-Programm Wissenschaft und Bildung: Mehr als 700 Stunden Wissenschaftsprogramm bei Science Comes to Town

Mehr als 1.000 verliehene "Bachelor of KiWo" Weitere Highlights: 40 beteiligte Nationen beim Internationalen Markt

40 Ballonteams bei der 20. Willer Balloon Sail

315 Ballon-Starts

5 Night Glows

Rund 55.000 Besucherinnen bei der Balloon Sail

Rund 100.000 Gäste auf der Eventmeile Olympiahafen Schilksee

Mehr als 20 Projekte für Teilhabe und Inklusion

40 verschiedene Souvenier-Artikel

Rund 3.000 Gäste bei Erlebnisfahrten auf der Förde (Kiel-Marketing)

Fast 600 Besucherinnen auf dem Rathausturm Sicherheit und Organisation: 527 medizinische Versorgungen durch Feuerwehr und Rettungsdienst

881 geringfügige Versorgungen

166 Transporte ins Krankenhaus

16 allgemeine Ordnungswidrigkeiten (KOD, bis Freitag)

44 Jugendschutzkontrollen

1 erteilter Platzverweis

60 entgegengenommene Fundsachen

130 ABK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rund 1.200 Abfallbehälter (120 bis 5.000 Liter) Öffentlicher Nahverkehr: Circa 37.000 zusätzliche KVG-Kilometer (rund 3.200 Fahrten)

3.500 zusätzliche KVG-Arbeitsstunden

Mehr als 22 zusätzliche SFK-Fahrten täglich

105 Stunden zusätzliche SFK-Arbeitszeit Marketing und Infrastruktur: 100 City-Light-Poster

40 Großflächenplakate

20 Ganzsäulen in Kiel

25 Digital-Screens in unterschiedlichen Formaten

4 bewachte Fahrradparkplätze mit 1.250 Stellplätzen Ihr möchtet mehr über maritime Events und Festivals in Norddeutschland erfahren? Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche weitere Empfehlungen für euch.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel