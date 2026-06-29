Kieler Woche: Sommerfest an der Förde
Top Themen Kieler Woche
Stadtinfo Rund um die Stadt
Autorenteam Wolfgang Bädecker
Rund 3 Millionen Gäste feierten bei der Kieler Woche 2026 friedlich und fröhlich. Das größte Segel- und Sommerfestival im Norden vereinte Menschen aus über 70 Nationen. Neun Tage lang verbanden sich Sport, Kultur und Wissenschaft zu einem Erlebnis an der Förde.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
9 Tage gutes Wetter
Die Kieler Woche ist weit mehr als ein Volksfest. Knapp 4.000 Seglerinnen und Segler aus 51 Nationen traten in 21 Bootsklassen gegeneinander an. Auf 14 Regattabahnen wurden rund 200 Starts absolviert. Parallel dazu sorgten über 2.000 Einzelveranstaltungen für Unterhaltung an Land. Das maritime Spektakel zog Menschen aus aller Welt an die Förde.
Oberbürgermeister Samet Yilmaz betonte das Motto "Kieler Woche verbindet". Ob beim Public Viewing, auf den Schiffen oder vor den Bühnen, überall begegneten sich Menschen friedlich. Die Windjammerparade mit über 100 Schiffen begeisterte rund 185.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Höhepunkt, der die maritime Tradition Kiels lebendig werden ließ.
Auf etwa 20 Bühnen im gesamten Stadtgebiet traten hunderte Bands und Künstler auf. Headliner wie Alice Merton, Mia., Max Giesinger und Gregory Porter sorgten für unvergessliche Konzertabende. Das Classic Open Air mit Gentleman und dem Philharmonischen Orchester Kiel lockte die Massen. Die "gewaltig leisen" Konzerte auf der Krusenkoppel zogen gut 13.000 Musikfans an.
Für Familien bot die Spiellinie auf der Krusenkoppel ein einzigartiges Erlebnis. Knapp 200.000 kleine und große Gäste tauchten in die "Geheimnisse der Nacht" ein. Neun Tage lang erschufen Kinder gemeinsam mit dem vhs-Kunstschule-Team eine zauberhafte Welt. Der Internationale Markt auf dem Rathausplatz präsentierte 40 Nationen und ihre kulinarischen Spezialitäten.
Wissenschaftsvermittlung für Kinder und Familien
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Science Comes to Town brachte über 700 Stunden Wissenschaftsprogramm auf die Kieler Woche. Science Shows, Experimentierwerkstätten und Filmvorführungen verbanden Forschung mit Unterhaltung. Mehr als 1.000 Mal wurde der "Bachelor of KiWo" verliehen. Die Initiative zeigte eindrucksvoll, wie spannend Wissenschaft sein kann.
Das Sicherheitskonzept bewährte sich hervorragend. Trotz hochsommerlicher Temperaturen feierten die Gäste friedlich und rücksichtsvoll. Nicht ein einziges mal musste zudem die Kiellinie gesperrt werden, um sie nur in einer Richtung freizugeben Feuerwehr und Rettungsdienste versorgten 527 Menschen und transportierten 166 ins Krankenhaus. Der Kommunale Ordnungsdienst registrierte bis Freitag nur 16 allgemeine Ordnungswidrigkeiten.
130 Mitarbeiter des ABK sorgten mit rund 1.200 Abfallbehältern für Sauberkeit. Die KVG fuhr circa 37.000 zusätzliche Kilometer und leistete 3.500 Extra-Arbeitsstunden. Zusätzliche Schattenplätze und Abkühlungsmöglichkeiten wurden bei der Hitze dankbar angenommen. Die Umsicht aller Beteiligten trug zur entspannten Atmosphäre bei.
Segelwettbewerbe in Schilksee mit wenig Wind
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Das Flottentreffen der Marine im Marinestützpunkt zog tausende Besucherinnen und Besucher an. 22 Schiffe und Boote aus sechs Nationen legten an. Gut 13.000 Menschen nutzten die Open-Ship-Angebote und kamen mit den Besatzungen ins Gespräch. Die internationale Vielfalt beeindruckte Jung und Alt gleichermaßen.
Die Aalregatta bildete den traditionellen Auftakt. Fast 250 Dickschiffe segelten nach Eckernförde. Trotz windarmem Wetter zeigten die Seglerinnen und Segler ihr Können. Sechs olympische Disziplinen im Rahmen des Sailing Grand Slams und die Weltmeisterschaft der Flying Dutchman ragten heraus. Kiel präsentierte sich als perfekter Austragungsort für olympiareife Wettbewerbe.
Die Veranstaltung diente als Visitenkarte für Kiels Bewerbung um die Segelwettbewerbe bei einer deutschen Olympiabewerbung ab 2036. Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst betonte die Begeisterung für den Segelsport. Die Eventmeile im Olympiahafen Schilksee zog rund 100.000 Gäste an. Partner präsentierten innovative Konzepte und maritime Technologien.
Inklusives Konzept für eine optimale Teilhabe
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Mehr als 20 Projekte rund um Teilhabe und Inklusion sorgten dafür, dass sich alle willkommen fühlten. Begleitangebote für gemeinsame Bummel, Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrer und spezielle Programme für ältere Menschen wurden angeboten. Die Initiative zeigte, dass Feiern für alle möglich ist.
Die Junge Bühne Kiel im Ratsdienergarten präsentierte 74 Einzelveranstaltungen. Circa 27.000 Besucherinnen und Besucher erlebten junge Talente hautnah. Mehr als 70 ehrenamtliche junge Menschen arbeiteten hinter den Kulissen. Das Kieler-Woche-Hoftheater im Hiroshimapark bot rund 70 Stunden Programm mit etwa 90 Künstlern für rund 6.000 Gäste.
Starke Partner machten die Kieler Woche erst möglich. REWE, die Deutsche Fernsehlotterie, WELLER und Denza unterstützten als Hauptsponsoren. Eventpartner wie AIDA Cruises, Förde Sparkasse, Casino Schleswig-Holstein, Caterpillar und Zeppelin Power Systems gaben zusätzlichen Schub. Ihre Unterstützung sichert die Zukunft des Festivals.
Gute Bedingungen für den Balloon Sail
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Die 20. Willer Balloon Sail auf dem Nordmarksportfeld begeisterte mit 40 Ballonteams. 315 Starts und 5 Night Glows zogen rund 55.000 Besucherinnen und Besucher an. Der Ocean Funpark am Bootshafen und das neue Projekt "KiWo goes Blaupark" auf dem Ostufer erweiterten das Angebot. Bewährte Klassiker trafen auf innovative Formate.
Den feierlichen Schlusspunkt setzte die Inszenierung "Zwischen Himmel und Meer". Ein farbenprächtiges Zusammenspiel aus Licht, Musik und Pyrotechnik, präsentiert von AIDA Cruises, beendete das Festival spektakulär. Tausende versammelten sich an der Förde, um das maritime Feuerwerk zu erleben.
Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, dankte allen Beteiligten. Die Engagierten vor und hinter den Kulissen, Sicherheits- und Rettungskräfte sowie alle Mitwirkenden trugen zum Erfolg bei. Besonders würdigte er die Gäste, die mit Umsicht und Gelassenheit zur entspannten Atmosphäre beitrugen.
Die Kieler Woche 2027 ist bereits in Planung und findet vom 19. bis 27. Juni statt. In 356 Tagen heißt es wieder "Leinen los!". Das Team arbeitet daran, das erfolgreiche Konzept weiterzuentwickeln und neue Highlights zu schaffen. Die Vorfreude auf das nächste Großereignis an der Förde ist bereits spürbar.
Die Kieler Woche 2026 in Zahlen
Besucherinnen und internationale Teilnahme:
- Rund 3 Millionen Gäste
- Mehr als 70 teilnehmende Nationen
- 11 Delegationen aus Kiels Partnerstädten (10 Nationen)
- 12 Kreuzfahrtschiff-Anläufe von 10 Schiffen
Segeln und Maritime Highlights:
- Knapp 4.000 aktive Seglerinnen und Segler
- Etwa 1.500 Boote in 21 Bootsklassen
- Rund 200 Starts auf 14 Regattabahnen
- Mehr als 100 Schiffe bei der Windjammerparade (davon rund 50 Traditionssegler)
- Rund 185.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Windjammerparade
- 22 Marineschiffe aus 6 Nationen
- Gut 13.000 Besucherinnen bei Open Ship
Kultur und Unterhaltung:
- Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen
- Rund 500 abendliche Konzerte
- Etwa 20 Bühnen im Stadtgebiet
- Gut 13.000 Gäste bei "gewaltig leise"
- 74 Einzelveranstaltungen auf der Jungen Bühne Kiel
- Circa 27.000 Besucherinnen auf der Jungen Bühne
- Mehr als 70 ehrenamtliche junge Menschen hinter den Kulissen
- Rund 70 Stunden Programm im Kieler-Woche-Hoftheater
- Etwa 90 Künstlerinnen und Künstler im Hoftheater
- Rund 6.000 Besucherinnen im Hoftheater
- Knapp 200.000 kleine und große Gäste bei der Spiellinie
- Rund 1.200 Kleinkunst-Auftritte
- Etwa 800 Stunden Kleinkunst-Programm
Wissenschaft und Bildung:
- Mehr als 700 Stunden Wissenschaftsprogramm bei Science Comes to Town
- Mehr als 1.000 verliehene "Bachelor of KiWo"
Weitere Highlights:
- 40 beteiligte Nationen beim Internationalen Markt
- 40 Ballonteams bei der 20. Willer Balloon Sail
- 315 Ballon-Starts
- 5 Night Glows
- Rund 55.000 Besucherinnen bei der Balloon Sail
- Rund 100.000 Gäste auf der Eventmeile Olympiahafen Schilksee
- Mehr als 20 Projekte für Teilhabe und Inklusion
- 40 verschiedene Souvenier-Artikel
- Rund 3.000 Gäste bei Erlebnisfahrten auf der Förde (Kiel-Marketing)
- Fast 600 Besucherinnen auf dem Rathausturm
Sicherheit und Organisation:
- 527 medizinische Versorgungen durch Feuerwehr und Rettungsdienst
- 881 geringfügige Versorgungen
- 166 Transporte ins Krankenhaus
- 16 allgemeine Ordnungswidrigkeiten (KOD, bis Freitag)
- 44 Jugendschutzkontrollen
- 1 erteilter Platzverweis
- 60 entgegengenommene Fundsachen
- 130 ABK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Rund 1.200 Abfallbehälter (120 bis 5.000 Liter)
Öffentlicher Nahverkehr:
- Circa 37.000 zusätzliche KVG-Kilometer (rund 3.200 Fahrten)
- 3.500 zusätzliche KVG-Arbeitsstunden
- Mehr als 22 zusätzliche SFK-Fahrten täglich
- 105 Stunden zusätzliche SFK-Arbeitszeit
Marketing und Infrastruktur:
- 100 City-Light-Poster
- 40 Großflächenplakate
- 20 Ganzsäulen in Kiel
- 25 Digital-Screens in unterschiedlichen Formaten
- 4 bewachte Fahrradparkplätze mit 1.250 Stellplätzen
Ihr möchtet mehr über maritime Events und Festivals in Norddeutschland erfahren? Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche weitere Empfehlungen für euch.