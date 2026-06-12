Das Verace im Zuckerspeicher

Authentische italienische Produkte

Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an das grüne Trike, das auf den Wochenmärkten am Blücherplatz und auf dem Exer Kaffee verkauft hat. Es gehörte einst Andrea, der es vor einigen Jahren verkaufte, da Maggie beruflich für eine Zeit an einen anderen Ort ziehen musste. In Kiel sind die beiden daher keine Unbekannten.

Nach einer Wartezeit von etwas mehr als zwei Jahren konnten sie nun ihren Traum im Zuckerspeicher verwirklichen. Auf die passenden Räumlichkeiten wurden sie durch eine Anzeige aufmerksam. Ihr Konzept setzt auf ausgewählte Produkte direkt aus Italien, die von kleinen, familiengeführten Betrieben hergestellt werden. So wird beispielsweise der hauseigene Kaffee unter Zugabe verschiedener Hölzer geröstet, was ihm ein ganz besonderes und zugleich sehr angenehmes Aroma verleiht.

Ergänzt wird das Angebot durch einen wechselnden Mittagstisch, der sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickeln und verändern soll. Man darf also gespannt sein, wie sich der Laden und das Konzept künftig entwickeln werden. Für uns steht jedenfalls fest: Wir kommen gerne wieder.