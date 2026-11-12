Spitzenmedizin an zwei Standorten

Das UKSH konnte mit medizinischer Expertise an beiden Standorten überzeugen. Am Campus Kiel erhielten 37 Fachabteilungen in 19 Kliniken eine Auszeichnung, am Campus Lübeck waren es ebenfalls 37 Fachabteilungen in 20 Kliniken. Hinzu kommen drei weitere Empfehlungen für das Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP), die nicht in die Gesamtwertung einflossen. Grundlage für die Platzierung sind 71 Auszeichnungen für Fachabteilungen sowie die Zahl der am Klinikum tätigen Top-Medizinerinnen und -Mediziner.

Vier zentrale Bewertungskriterien ausschlaggebend

Für die Focus-Klinikliste 2027 untersuchte das Rechercheinstitut FactField alle 1.577 öffentlichen Krankenhäuser in Deutschland. In die Bewertung fließen vier unterschiedlich gewichtete Kriterien ein.

Der Medizin-Score umfasst Fallzahlen, apparative Ausstattung, medizinische Leistungsangebote, Qualitätszertifikate sowie die Anzahl von empfohlenen Medizinerinnen und Medizinern der Fachklinik.

umfasst Fallzahlen, apparative Ausstattung, medizinische Leistungsangebote, Qualitätszertifikate sowie die Anzahl von empfohlenen Medizinerinnen und Medizinern der Fachklinik. Die Reputation bewertet den Ruf einer Fachklinik bei Ärztinnen, Ärzten, anderen Kliniken und Patientinnen und Patienten.

bewertet den Ruf einer Fachklinik bei Ärztinnen, Ärzten, anderen Kliniken und Patientinnen und Patienten. Der Pflegestandard berücksichtigt medizinisch-pflegerische Leistungsangebote, den Pflegeschlüssel sowie Aus- und Weiterbildungen der Pflegekräfte.

berücksichtigt medizinisch-pflegerische Leistungsangebote, den Pflegeschlüssel sowie Aus- und Weiterbildungen der Pflegekräfte. Der Hygienestandard prüft das Vorhandensein und Ausmaß von Hygienemaßnahmen.

Die Recherche für dieses Jahr berücksichtigte Daten von 1.577 öffentlichen Krankenhäusern und 13.980 Fachkliniken.

Auszeichnungen auch in anderen Listen

Die Spitzenposition reiht sich in zahlreiche weitere Auszeichnungen ein. Bereits im Juni 2026 zählte das Magazin stern das UKSH zu den drei besten Krankenhäusern Deutschlands. In der Focus-Liste "Deutschlands Top-Ärzte 2026" erhielten 56 Ärztinnen und Ärzte des UKSH insgesamt 102 Empfehlungen.

Auch über die medizinische Versorgung hinaus wird das UKSH regelmäßig ausgezeichnet. Die Studie "Digital Champions 2026" zählt es zu den am besten digitalisierten Unternehmen Deutschlands. Hinzu kommen Auszeichnungen als attraktiver Arbeitgeber, unter anderem für Familien, Frauen und Beschäftigte in der Pflege.

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