Das richtige Parfum finden

Parfums riechen bei jedem Menschen anders

Wenn man eine Drogerie oder einen Fachhandel für Kosmetik und Parfum besucht, stehen einem zahlreiche Düfte zur Auswahl. Das Sortiment in gut sortierten Geschäften scheint nahezu unendlich. Ausschlaggebend bei der Wahl des richtigen Parfums ist natürlich der Duft. Während manchen eher fruchtige oder süßliche Duftrichtungen bevorzugen, mögen es andere eher herb.

Dennoch kommt es aber nicht nur darauf an, was Ihnen selbst gefällt, wenn Sie am Tester riechen. Ein und dasselbe Parfum kann bei Ihnen zum Beispiel ganz anders riechen als bei Ihrer Freundin oder Ihrer Mutter. Verantwortlich dafür ist die Haut, die bei jedem Menschen anders beschaffen ist. Sowohl der Hauttyp als auch die Hormonkonzentration beeinflussen, wie sich der Duft eines Parfums entwickelt.

Empfiehlt Ihnen jemand ein Parfum etwa von L'Occitane oder auch von Yves Saint Laurent, ist es dennoch ratsam, den Duft unbedingt selbst auszuprobieren und sich dabei Zeit zu lassen. Experten raten dazu, das gewählte Produkt erst auf einen Tester und dann auf die Haut aufzusprühen. Die Handgelenke eignen sich besonders gut für einen Parfumtest: Hier ist die Haut besonders dünn.

Lassen Sie den Duft Ihrer Wahl möglichst über einen längeren Zeitraum auf der Haut und testen Sie regelmäßig, wie er sich über den Tag entwickelt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Parfum morgens ganz anders riecht als am Abend. Im Idealfall lassen Sie das ausgewählte Produkt einen ganzen Tag lang einwirken, bevor Sie sich dafür oder dagegen entscheiden.

Nicht zu viele Düfte auf einmal ausprobieren

Wahrscheinlich möchten Sie in der Parfümerie möglichst zeitnah eine Entscheidung treffen und Ihren neuen Lieblingsduft direkt mit nach Hause nehmen. Fachleute in diesem Bereich empfehlen aber, es keinesfalls zu überstürzen und sich lieber etwas mehr Zeit zu nehmen. Die Geruchsrezeptoren in der Nase sind schnell überfordert und können dann nicht mehr differenziert zwischen unterschiedlichen Duftnoten unterscheiden.

Sie sollten daher nicht mehr als zwei oder drei Parfums in einer Sitzung aufsprühen. Neben den Handgelenken können Sie diesbezüglich auch auf die Unterarme ausweichen. Achten Sie aber darauf, ausreichend Abstand zwischen den Düften zu lassen, damit diese sich nicht vermischen. Im Idealfall testen Sie pro Tag nur ein Parfum, was den Prozess natürlich deutlich hinauszögert.

Gern können Sie einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, denn zwei Nasen riechen besser als eine. Natürlich ist es auch möglich, sich im Fachhandel von einem gut ausgebildeten Duftexperten beraten zu lassen. Manche Menschen verwenden auch gerne mehrere Düfte etwa zu unterschiedlichen Anlässen oder Jahreszeiten. Ob Sie sich für einen Duft oder mehrere Parfums entscheiden, ist Ihnen überlassen: Die Hauptsache ist, dass das ausgewählte Produkt zu Ihnen passt und Ihnen zusagt. Beim Aufsprühen von Parfum sollte übrigens immer das Motto "weniger ist mehr" gelten.