Mit ganz viel Kiel-Gefühl präsentiert das neue Urlaubsmagazin Kieler Förde 2023 die Landeshauptstadt Kiel und Umgebung.

Auf insgesamt 66 Seiten nimmt es die Gäste an der Kieler Förde während ihres Aufenthalts in der Stadt am Meer an die Hand, bietet Tourist:innen und Einheimischen fundiertes Wissen über die gesamte Region und hält zahlreiche Insidertipps für Stadt- und Strandliebhaber:innen bereit: Von idyllischen Orten entlang der Kieler Förde über die angesagtesten Veranstaltungen des Jahres bis hin zu verschiedenen Sightseeing-Tipps, abwechslungsreichen Shoppingangeboten sowie spannenden Sport- und Actionthemen.

Darüber hinaus steht das Urlaubsmagazin Kieler Förde 2023 ganz im Zeichen von "Stadt, Strand, Segeln". In einem Stadtteilporträtlernen lernen die Leser:innen beliebte Orte abseits der Hauptattraktionen kennen. In der aktuellen Ausgabe wird das Villenviertel Düsternbrook vorgestellt, in dem es, neben den vielen schicken Häusern des 19. und frühem 20. Jahrhunderts, noch viel mehr zu entdecken gibt.

Dass Kiel besonders am Wasser viel zu bieten hat, zeigt eine Übersicht über die traumhaften Strände an der Kieler Förde. Ob für Familien, Abenteuerlustige, Surf-, Segel- und Angelbegeisterte oder für Romantiker:innen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Interessante Einblicke in das Leben auf einem Segelschulschiff der Deutschen Marine liefert ein Interview mit Nils Brandt, dem ehemaligen Kommandanten der "Gorch Fock". Der imposante Dreimaster, der auch das Titelblatt schmückt, ist im Kieler Hafen beheimatet und als Wahrzeichen der Stadt weltberühmt.

Neben interessanten Stadtteilen zum Entdecken, idyllischen Stränden zum Erholen und beeindruckenden Segelschiffen zum Bestaunen lässt das Urlaubsmagazin mit einer Auswahl über die besten Fine-Dining Restaurants in Kiel auch kulinarisch keine Wünsche offen.

Wer beim gemütlichen Abendessen auf tierische Produkte verzichten möchte, kann sich mit dem Vegan Guide zu den veganen Hotspots führen lassen. Darüber hinaus enthält das Magazin zahlreiche Adressen für grüne Marken und Geschäfte, Secondhand-Shops und Wochenmärkte, auf denen eine große Auswahl an regionalen Produkten verkauft wird, sodass einer nachhaltigen Shopping-Tour nichts mehr im Wege steht.

Bereits zum dritten Mal hat Kiel-Marketing das Imagemagazin in Kooperation mit dem Stadtmagazin-Spezialisten falkemedia Verlag herausgebracht.

Mit einer Auflage von 24.000 Exemplaren kann das Magazin kostenlos im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz, in der Tourist-Information Heikendorf und in über 200 Auslagestellen in ganz Schleswig-Holstein mitgenommen werden oder online unter www.kiel-sailing-city.de bestellt werden. Dort ist es auch jederzeit als PDF einsehbar. Innenliegend befindet sich als eigenständiges Heft das offizielle Gastgeberverzeichnis für die Region Kieler Förde.

Quelle: Kiel Marketing