Drei zentrale Bereiche entstanden

Im ersten Bauabschnitt sind drei zentrale Bereiche entstanden, die die Einsatzbereitschaft der Kieler Feuerwehr deutlich verbessern. Die Werkstatthalle ermöglicht professionelle Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge. Eine moderne Waschhalle sorgt für die notwendige Pflege der Einsatzfahrzeuge. Zusätzlich bietet die Fahrzeughalle für Sonderfahrzeuge Platz für Spezialgerät zur schweren technischen Hilfeleistung und für Gefahrguteinsätze.

Die Werkstatthalle erstreckt sich über zwei Geschosse und wurde als massiver Baukörper konzipiert. Im Erdgeschoss befinden sich Montageplätze, eine Arbeitsgrube, Hebebühnen und Werkstattbüros. Das Zwischengeschoss dient als Lagerfläche und nimmt Umkleideräume auf. Im Obergeschoss sind Sozialräume, die Metallwerkstatt, weitere Lager sowie die Kleiderkammer untergebracht.

Nachhaltigkeit im Fokus

Ökologische Verantwortung wird beim Technikzentrum großgeschrieben. Die Dächer aller Gebäude sind extensiv begrünt und tragen zu einem besseren Mikroklima bei. Im zweiten Bauabschnitt wird auf dem Dach des Werkstattriegels eine Photovoltaikanlage installiert, wodurch sich langfristig die Betriebskosten senken lassen sollen.

Der noch folgende zweite Bauabschnitt erweitert das Technikzentrum um weitere Funktionsbereiche. So entstehen neue Räumlichkeiten für die Freiwillige Feuerwehr durch die Verlängerung des Werkstattriegels. Im Erdgeschoss werden weitere Stellplätze für Einsatzfahrzeuge geschaffen und das erste Obergeschoss nimmt die Kleiderkammer für die Freiwillige Feuerwehr auf.

Ein zweigeschossiger Verwaltungsriegel entlang der Gutenbergstraße ergänzt den Gebäudekomplex. Zusätzliche Schulungsbereiche ermöglichen eine bessere Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte. Die Anordnung der Gebäude bildet gemeinsam mit dem bestehenden Ensemble einen funktionalen und begrünten Innenhof mit weiteren Stellplätzen.

Das neue Technikzentrum umfasst eine Fläche von rund 3.050 Quadratmetern und die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf 21,65 Millionen Euro inklusive der kompletten Ausstattung. Diese Investition sichert die Einsatzbereitschaft der Kieler Feuerwehr für die kommenden Jahrzehnte und schafft optimale Arbeitsbedingungen für alle Einsatzkräfte.

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