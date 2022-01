Das neue Ostseemagazin 2022 ist da

Die neue Ausgabe macht Lust auf Urlaub am Meer: Das Magazin der Ostsee Schleswig-Holstein (OHT) präsentiert sich mit vielen Tipps aus der Region zwischen Glücksburg und Travemünde sowie der Holsteinischen Schweiz.

Das Magazin stellt die angesagtesten Fischbrötchenbuden vor, nimmt die Leser mit auf eine Radtour in die nördlichste Region an der Küste Schleswig-Holsteins und erzählt von einer Traumhochzeit direkt am Meer.

Die Leser erfahren, warum Seebrücken Sehnsuchtsorte sind, können von echten Fisch-Sommeliers lernen und finden nette Geschenkideen von der Küste fürs ganze Jahr.