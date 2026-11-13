Das Projekt versteht sich als mehrsprachiges Musical-Kollektiv von Studierenden der Kieler CAU, das sprachliche und kulturelle Vielfalt als kreative Stärke begreift und diese von den unterschiedlichen Menschen. Die derzeit 14 helfenden Menschen verbinden künstlerischen Ausdruck mit gesellschaftlicher Auseinandersetzung und schaffen Begegnungsräume für Menschen unterschiedlicher Hintergründe. Kreativdirektorin Çisem Tıkız erklärt: "Mit MusiKiel möchten wir Kunst nutzen, um gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und gleichzeitig gemeinsam mit einer vielfältigen Community kreativ zu werden." So ging es in der vergangenen Aufführung etwa um Wohnungsnot, gestiegene Lebenshaltungskosten

Im Mittelpunkt des Kollektivs stehen die Menschen und das gemeinsame kreative Erleben. Projektmanagerin Johanna Wöster betont: "MusiKiel ist eine Community aus Menschen, die sich kreativ ausprobieren, Gemeinschaft leben und Spaß haben wollen. Dabei spielen Herkunft, Sprache, Geschlecht und Musicalerfahrung keine Rolle. Wir sind als Gruppe zusammengekommen, weil uns alle das Interesse verbindet, Musikals und Kunst auf die Bühne zu bringen." Gleichzeitig entsteht ein Raum für alle, die aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt am deutschsprachigen Kulturleben teilnehmen können.

Seit der Gründung wurden bereits zwei Stücke erarbeitet und aufgeführt und nun beginnen die Arbeiten am nächsten Stück. Geplant ist eine größere Aufführung als die bisherigen, die im nächsten Frühjahr Premiere feiern soll. Gesucht werden hierfür noch neue helfende Hände, egal ob auf oder hinter der Bühne. Zwar haben die Auftakttreffen für die Planung des neuen Stücks bereits begonnen, doch Zuwachs ist immer gerne gesehen. Alle Informationen zu den nächsten Treffen finden sich auf den Social-Media Kanälen des Projekts.



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