Das Motorrad fit für den Frühling machen

Der Frühling steht in den Startlöchern, in einigen Teilen Deutschlands konnten die Temperaturen bereits kurzzeitig an der 20 Grad-Marke kratzen. Genau die richtige Zeit, das Bike nach der Winterpause wieder in Schuss zu bringen. Batterie wieder einsetzen, Startknopf drücken, und los geht's – so die Theorie.