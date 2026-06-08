Was für Trash-Film-Perlen erwarten euch?

Das vierte Mondo Grindhouse Festival bietet euch drei Tage lang ein verstrahltes Programm für Freunde des abseitigen Geschmacks. Von Klassikern wie "Der Blob" über den legendär schlechten "Troll 2" bis zur geheimnisvollen Mondo Sneak mit Applauso-Meter, bei der alle Anwesenden bestimmen können, welchen Film sie schauen möchten, hier findet ihr Perlen der B-Movie-Geschichte. Das Studio Filmtheater wird zur Kultstätte für alle, die das Bizarre lieben.

Der Festivaleinstieg am 12. Juni startet mit drei ausgewählten Filmen. Die Vorstellungen beginnen am Nachmittag und führen euch bis spät in die Nacht. Alle Filme laufen in Originalfassung mit Untertiteln, damit ihr das authentische Kinoerlebnis genießen könnt.

Freitag, 12. Juni – Das Programm:

17.00 Eröffnung mit den Drei Herren in der Kino Bar

18.00 Uhr: Die Kieler Bettwurst

20.00 Uhr: Der Blob (OmU)

22.15 Uhr: Satan is an Acidhead (OmU)

Was bietet der Samstag?

Der 13. Juni ist der intensivste Festivaltag mit sechs Vorstellungen von mittags bis Mitternacht. Das Highlight ist die Mondo Sneak mit Gästen um 20:30 Uhr, bei der das Publikum per Applauso-Meter mitentscheiden kann, welcher Film gezeigt wird. Den Abschluss bildet um 23:00 Uhr "Troll 2", berühmt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.

Samstag, 13. Juni – Das Programm:

12.30 Uhr: Alien Shock (Das Geheimnis der fliegenden Teufel) (OmeU)

15.00 Uhr: Cannibal Man (OmU)

18.00 Uhr: Zinksärge für die Goldjungen

20.30 Uhr: Mondo Sneak mit Gästen & Applauso-Meter (OmU)

23.00 Uhr: Troll 2 (OmU)

Wie geht das Festival am Sonntag weiter?

Am 14. Juni erwarten euch fünf weitere Vorstellungen vom Mittag bis in den Abend. Das Programm startet mit einer Kurzfilm-Session und bietet dann Öko-Horror, Hollywood-Noir und Action. Den Festivalabschluss bildet um 20:30 Uhr "Der Mann von Hongkong", ein Action-Kracher aus den 70ern mit spektakulären Kampfszenen.

Sonntag, 14. Juni – Das Programm:

12.30 Uhr: Verschiedene Kurzfilme aus der Region(OV/OmU) mit Frage- und Antwortrunde durch anwesende Filmschaffende der Filme

15.00 Uhr: Frogs (OmU)

18.00 Uhr: Hollywood 90028 (OmeU)

20.30 Uhr: Der Mann von Hongkong (OmU)

Welche Sprachfassungen werden gezeigt?

Fast alle Filme laufen in der Originalfassung mit Untertiteln (OmU). Einige Vorstellungen bietet das Festival sogar mit englischen Untertiteln (OmeU) an. Die Kurzfilme am Sonntag werden in Originalversion mit und ohne Untertitel präsentiert.

Ihr habt zwei Möglichkeiten: Einzeltickets für 9 Euro pro Film oder die Dauerkarte für 90 Euro. Mit dem Cinfinity Kino-Abo könnt ihr ebenfalls alle Festival-Vorstellungen besuchen. Die Dauerkarte ist bis Festivalbeginn erhältlich und kann online oder direkt an der Kartenkasse gekauft werden.

Dauerkarte für alle Veranstaltungen erhältlich

Der Festival-Pass für 90 Euro verschafft euch Zugang zu allen elf Vorstellungen des Festivals. Zusätzlich erhaltet ihr eine Stempelkarte für 3 Heißgetränke oder Softdrinks sowie für ein großes Popcorn oder Nachos mit Dip. Das Mondo Grindhouse Festival gastiert bereits zum vierten Mal im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz.

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