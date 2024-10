Das Aktuelle Monatsprogramm vom Theater Die Komödianten

Das Theater Die Komödianten wurde 1984 von Markus Dentler gegründet und ist eines der ältesten Privattheater Schleswig-Holsteins. Für sein herausragendes Engagement wurde Dentler von der Landeshauptstadt Kiel mit der Andreas-Gayk-Medaille ausgezeichnet. Das Theater hat zwei Spielstätten in Kiel: das feste Haus in der Wilhelminenstraße und das Freilichttheater im Innenhof des Kieler Rathauses.

Immer wieder verlässt das Ensemble mit spannenden Aktionen die gewohnten Räume und spielt an unerwarteten Orten. Im Spielplan finden sich Komödien, moderne Klassiker sowie Erst- und Uraufführungen. Seit über 20 Jahren pflegt das Theater außerdem den Kulturaustausch mit Kiels Partnerstädten.

Elvis lebt!

von Corbin Broders

Wann? Freitag, 1. November 2024, 20.00 Uhr

Samstag, 2. November 2024, 20.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten, Wilhelminenstr. 43, 24103 Kiel Eintritt: 25,- Euro, ermäßigt 22,- Euro, Schüler und Studenten 8,- Euro, Jubiläumsticket (bis zum 12. Dezember 2024) 12,- Euro Tickets: online auf die-komoedianten.de oder telefonisch unter 0431 553401

Der Schauspieler Corbin Broders schlüpft in die Rolle von Elvis Presley, der nach fast 50 Jahren Nickerchen in Graceland von Gott höchstpersönlich geweckt wird. Dieser outet sich schnell als eingefleischter Elvis-Fan und will den King wieder jung und frisch machen.

Mit der Hilfe des Herrn durchläuft Elvis rückwärts sein gesamtes musikalisches Leben mit all seinen großen Hits. Ob er aber tatsächlich den für ihn vorgesehenen Weg zurück auf die Bühne einschlagen wird?

Anne-Marie die Schönheit

von Yasmina Reza

Wann? Jeden Freitag und Samstag im November 2024, 20.00 Uhr sowie Sonntag, 17. November 2024, 18.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten, Wilhelminenstr. 43, 24103 Kiel Eintritt: 25,- Euro, ermäßigt 22,- Euro, Schüler und Studenten 8,- Euro Tickets: online auf die-komoedianten.de oder telefonisch unter 0431 553401

Theaterdirektor Markus Dentler verkörpert in dem Stück "Anne-Marie die Schönheit" selbst die Hauptrolle, das zurzeit bundesweit für Furore sorgt. Anne-Marie Mill, Schauspielerin der Pariser Vorstadt, zieht unterhaltsam und skurril Bilanz über ihr Leben als "beinahe Diva" und ewige Nebenrolle, während die Kollegin Giselle stets alle großen Rollen abgegriffen hatte.

Yasmina Reza legt treffsicher den Finger in die Wunde zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Schein und Sein, Bühne und Blümchentapete, mit einer charmanten Brise französischen Flairs.

Der Vorverkauf für alle Stücke läuft außerdem bei allen bekannten Kieler Vorverkaufsstellen, zum Beispiel an der Information im CITTI Markt und bei der Buchhandlung Liesegang in der Holstenstraße.