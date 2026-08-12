Wann? Samstag, den 15. und 29. August sowie den 12. und 26. September zwischen 9.00 und 13.00 Uhr Wo? Auf dem Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz Eintritt: Frei

Vorlesung während des Wochenmarkts

Das Leselust-Mobil macht an vier Samstagen Station: am 15. August, 29. August, 12. September und 26. September 2026, jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr. Das Ensemble der Schule für Schauspiel Kiel präsentiert szenische Lesungen, Märchen und Lyrik. Am 29. August gibt es ein besonderes Gastspiel mit den Ehemaligen Lizzy Lynden und Tim Jürgensen. Lizzy, bekannt als Moderatorin der Wacken Foundation, liest aus Ringelnatz und Borchert und singt ihre Lieblingslieder. Tim ist Landesmeister im Poetry Slam 2025 und begeistert mit eigenen Texten von Bohrmaschinen bis Möwen.

Umrahmt werden die Lesungen von weiteren Programmpunkten: Von 10 bis 11 Uhr läuft die "Wundertüte", eine Vorlesestunde mit Geschichten und Märchen aus aller Welt für Grundschulkinder. Von 11:30 bis 12:30 Uhr folgt "Konfetti!", eine szenische Lesung des Ensembles mit heiteren Kurzgeschichten und anrührender Lyrik. Dazwischen und drumherum läuft auf der LED-Laufschrift "Lyrik am laufenden Band" mit poetischen Leckerbissen aus fünf Jahrhunderten. Bei der Lieblingsbuch-Tombola könnt ihr aus etwa 200 antiquarischen Büchern euer Lieblingsbuch mit dem Glücksrad gewinnen für einen Einsatz von 1 Euro.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Das Leselust-Mobil ist ein Projekt der Schule für Schauspiel Kiel in Kooperation mit dem Förderkreis Schauspiel und Sprache e.V. Das Projekt Markt-Kultur belebt Wochenmärkte, Flohmärkte und Volksfeste sowie touristische Events in ganz Schleswig-Holstein. Das Programm wird finanziert durch das Land Schleswig-Holstein und soll Literatur für alle erlebbar machen. Alle Details und das literarische Logbuch sowie Informationen zum Buchen des Leselust-Mobils findet ihr online.

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