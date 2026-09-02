Was ist das Science Battle?

Beim Science Battle treten Teams von drei bis fünf Personen in einer außergewöhnlichen Challenge gegeneinander an. Ab 17.00 Uhr wird gequizzt, geknobelt und kreativ gedacht. Wissenschaftliche Vorkenntnisse? Nicht nötig. Es zählt, wie gut ihr zusammen denkt und Lösungen entwickelt. Der Wettbewerb verbindet Wissenschaft mit Alltag und setzt auf Teamgeist statt Fachwissen.

Vereine, Familien, Kolleginnen und Kollegen, Pub-Quiz-Fans oder diskussionsfreudige WGs, alle sind willkommen. Die Teilnehmenden müssen mindestens 14 Jahre alt sein, ein Teammitglied sollte volljährig sein. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular und ist bis Sonntag, 6. September, möglich. Zwölf Teams bekommen die Chance, am 25. September anzutreten.

Warum lohnt sich die Teilnahme?

Das Gewinnerteam der Vorrunde sichert sich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Ticket für das internationale Finale am 12. Dezember in der Lille Brauerei. Dort wartet das große Duell gegen die Teams aus Brest und Split, den diesjährigen Wissenschaftspartnerstädten von Science Comes to Town. Der Hauptpreis: 2.500 Euro Preisgeld und unvergessliche Erfahrungen im internationalen Wettbewerb.

"Wissenschaft und Alltag sind eng miteinander verknüpft", erklärt Janin Thies vom SCTT-Team Kiel. Die Suche nach Lösungen erfordert Neugier, Mut und Teamwork. Unterschiedliche Stärken und vielfältige Perspektiven machen den Unterschied. Beim Science Battle steht der gemeinsame Spaß im Mittelpunkt und nicht das reine Fachwissen, sondern wie kreativ und kooperativ ein Team agiert.

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