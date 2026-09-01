BundesSchulMusikOrchester kommt nach Kiel und Lübeck

Wann? 11. und 12. September 2026 Wo? Freitag im Konzerthaus im Kieler Schloss, Samstag im Großen Saal der Musikhochschule Lübeck Tickets: Für Kiel und für Lübeck

Was ist das BundesSchulMusikOrchester?

Seit über 30 Jahren schafft das BundesSchulMusikChor- und Orchesterprojekt (BSMCO) bundesweite Begegnungsräume für Schulmusikstudierende. Die jährlichen Arbeitsphasen ermöglichen es, Orchesterliteratur auf hohem Niveau zu erarbeiten und gleichzeitig ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung musikalischer Bildung und zur langfristigen Qualitätssicherung des Musikunterrichts in Deutschland.

Die Studierenden widmen sich drei herausragenden Werken: Hector Berlioz' "Symphonie fantastique", Rudi Stephans "Musik für Orchester" und Lili Boulangers "D'un matin de printemps". Das Programm vereint romantische Klangwelten mit Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Die intensive Probenarbeit über neun Tage fordert die Teilnehmenden künstlerisch und bereitet sie zugleich auf ihre spätere Lehrtätigkeit vor.

Warum ist das Projekt wichtig?

Das BSMCO verbindet künstlerische Exzellenz mit pädagogischer Perspektive. Die Studierenden sammeln Erfahrung im Orchesterspiel auf professionellem Niveau und knüpfen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern. Dieses Netzwerk trägt sie durch ihr gesamtes Berufsleben. Zugleich profitieren Schulen langfristig von Lehrkräften, die selbst intensive musikalische Praxis erlebt haben.

Die Musikhochschule Lübeck bietet ideale Bedingungen für das Projekt. Mit ihrem renommierten Konzertsaal und hervorragender Infrastruktur schafft sie den passenden Rahmen für die intensive Probenarbeit. Die Hansestadt mit ihrer reichen Musikgeschichte, von Dietrich Buxtehude bis zur Gegenwart, ist ein inspirierender Ort für junge Musikerinnen und Musiker. Die Zusammenarbeit mit dem Kieler Schloss erweitert die Reichweite zusätzlich.

Dirigent Dominic Limburg übernimmt die künstlerische Leitung. Seine Expertise und Erfahrung im Bereich der Orchesterarbeit garantieren professionelle Proben und überzeugende Aufführungen. Unter seiner Leitung entwickeln die Studierenden nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch ein tiefes Verständnis für die interpretierten Werke. Die Arbeit mit einem erfahrenen Dirigenten ist zentraler Bestandteil der Ausbildung.

Neugierig auf weitere Musikhighlights im Norden? Wir von kiel-magazin.de halten euch über Konzerte und Kulturevents auf dem Laufenden.