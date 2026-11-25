Was ist CURVYBEACHGIRL?

CURVYBEACHGIRL ist eine kostenfreie Community für kurvige Frauen, die mehr vom Leben wollen. In einer Gesellschaft, die oft unrealistische Körperstandards setzt, bietet diese Plattform einen geschützten Raum zum Ausprobieren, Vernetzen und gegenseitigen Stärken. Ob beim Sport, bei Workshops oder auf Retreats: Hier stehen gemeinsame Erlebnisse und Empowerment im Mittelpunkt.

Die Community richtet sich an Frauen, die sich von fehlenden kurvigen Vorbildern nicht länger ausbremsen lassen wollen. Statt allein gegen Vorurteile anzukämpfen, entsteht hier eine Bewegung, die Sichtbarkeit schafft und Klischees überwindet.

Aktivitäten und Erlebnisse

Von Surfkursen über Yoga Workshops bis hin zu Retreats deckt CURVYBEACHGIRL ein breites Spektrum an Aktivitäten ab. Im Fokus stehen dabei Erfahrungen, die viele kurvige Frauen bisher nicht ausprobiert haben, weil passende Vorbilder fehlten.

Die Bandbreite umfasst unter anderem:

Reformer Pilates

Yoga Workshops

Sauna Events

Boxen

Jede dieser Aktivitäten hilft, Ängste zu überwinden und das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Neue Erfahrungen erweitern die Perspektive und zeigen, was alles möglich ist, wenn der innere Kritiker einmal Pause macht.

Werte der Community

Drei Kernwerte bilden das Fundament von CURVYBEACHGIRL: Inklusivität, Empowerment und Gemeinschaft. Alle Kurven, alle Körper sind willkommen. Niemand muss sich verstecken oder rechtfertigen.

Inklusivität und Sichtbarkeit

Kurvige Frauen sind überall und doch oft unsichtbar. CURVYBEACHGIRL schafft Räume, in denen sie sich selbstbewusst zeigen und gegenseitig feiern können. Jede gemeinsame Aktivität setzt ein Zeichen für Vielfalt und Körperpositivität.

Empowerment im Alltag

Die Community gibt ihren Mitgliedern die Kraft, Neues zu wagen und Vorurteile zu überwinden. Durch geteilte Geschichten und gemeinsame Herausforderungen wächst jede Einzelne über sich hinaus.

Gemeinschaft

Gemeinsam stärken, gemeinsam wachsen: Das ist das Motto.

Für wen eignet sich die Community?

CURVYBEACHGIRL richtet sich an alle kurvigen Frauen, die sich mehr Sichtbarkeit, echte Verbindungen und gemeinsame Abenteuer wünschen. Egal ob Sportanfängerin oder erfahrene Aktivistin: Hier findet jede ihren Platz.

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