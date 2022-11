Funktioniert die Corona Warn App auf jedem Handy?

Mit der Corona Warn App fühlte sich so mancher in Hochzeiten der Pandemie deutlich sicherer im Alltag. Selbst wenn es am Ende nie wirklich dazu kam, dass man selbst in eine wirkliche Gefahrensituation gekommen ist, so war es für einige Menschen vor allem auch das ruhigere Gefühl, das sie genossen haben, als sie die App nutzten. Doch ist es auf jedem Handy möglich, eben jene App zu nutzen und am Ende den Vorteil zu haben, im Gefährdungsfall informiert zu werden?