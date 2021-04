Corona Freepass Teststation im Einkaufscenter Sophienblatt

Karsten Bärschneider, Center Manager Sophienhof, freut sich über die Möglichkeit, durch regelmäßige Testungen Angebote für Mitarbeiter und Kunden der 120 Geschäfte im Shoppingcenter zur Verfügung stellen zu können.

Axel Strehlitz, der im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli rund ein Dutzend Entertainment-Betriebe, Gastronomien und Music-Clubs sowie das Udo Lindenberg Museum Panik City betreibt, ist im Dezember 2020 mit der Corona Freepass Teststation am Hamburger Spielbudenplatz gestartet und betreibt nun weitere Standorte in Bremen, Berlin, Hannover, Hildesheim und Bremen. In Hamburg gibt es bereits mehr als 20 Stationen für Schnelltests/Antigentests, nun auch gefolgt von Standorten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Die Corona Freepass Teststation befindet sich direkt am Eingang Sophienblatt neben Super Cut.

Quelle: Corona Freepass – Hamburg Access Technologies HAT GmbH