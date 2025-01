Comic-Workshop für Jugendliche mit Gregor Hinz

Wann? Donnerstag, 30. Januar 2025, 16.00 bis 18.00 Uhr Wo? Zentralbücherei Kiel Eintritt: frei Anmeldung: per E-Mail an stadtbuecherei@kiel.de oder telefonisch unter 0431/9013437

Unter der Anleitung des erfahrenen Illustrators und Comiczeichners Gregor Hinz lernen die Teilnehmenden, wie man mit einfachen Mitteln und ohne Vorkenntnisse faszinierende Geschichten erzählt.

In dem Workshop "Jede:r kann Comic" vermittelt Gregor Hinz den Teilnehmenden spielerisch die Grundlagen des Comic-Zeichnens. Dabei steht nicht die zeichnerische Perfektion im Vordergrund, sondern der kreative Prozess und das Storytelling. Mit intuitiven Übungen führt der Kursleiter die Jugendlichen Schritt für Schritt zum eigenen Comic.

Am Ende des Workshops nimmt jeder und jede Teilnehmende nicht nur einen selbst gestalteten Comic mit nach Hause, sondern auch jede Menge Inspiration und Ideen für weitere spannende Geschichten. Comics sind nämlich viel mehr als nur bunte Bilder – mit wenigen Strichen lassen sich Gedanken, Gefühle und komplexe Zusammenhänge einfach und unterhaltsam darstellen.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Der Workshop richtet sich an alle Comic-Begeisterten zwischen 15 und 25 Jahren – egal ob Anfänger oder bereits mit Erfahrung. Gregor Hinz, der unter anderem an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel lehrt, geht individuell auf die Teilnehmenden ein und fördert ihre ganz persönlichen Stärken.

Die benötigten Materialien werden von der Stadtbücherei gestellt. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt. Interessierte melden sich am besten schnell per E-Mail an stadtbuecherei.event@kiel.de oder telefonisch unter 0431/9013437 an.

Teil eines Begegnungsprojekts

Der Comic-Workshop ist Teil des Projekts "Gemeinsam an Deck – Geflüchtet und schon da" des Vormundschaftsvereins im Flüchtlingsrat S-H lifeline e.V. Ziel des Projekts ist es, geschützte Räume der Begegnung und des Lernens zu schaffen, in denen unbegleitete minderjährige Geflüchtete (umGs), ehemalige umGs und in Deutschland aufgewachsene junge Menschen gemeinsam Kompetenzen erwerben und erproben können. Gefördert wird "Gemeinsam an Deck" von Aktion Mensch und terre des hommes.

Wer mehr über die Veranstaltungen der Stadtbücherei Kiel erfahren möchte, findet alle Infos unter kiel.de/stadtbuecherei. Weitere Details zum Künstler Gregor Hinz gibt es auf seiner Website gregorhinz.de und zum Projekt "Gemeinsam an Deck" unter lifeline-frsh.de/gemeinsam-an-deck.