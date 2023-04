Comic-Zeichenkursus für Erwachsene in der Zentralbücherei

Wann? Donnerstag, 4. Mai 2023, von 17.00 bis 19.00 Uhr Wo? Zentralbücherei Kiel Eintritt: frei Anmeldung: an stadtbuecherei@kiel.de oder unter 0431 9013437

Wer möchte Comics gestalten? Die Kieler Comic-Künstlerin Katharina Kierzek vermittelt erwachsenen Nachwuchskünstler:innen die Grundlagen des Comic-Zeichnens in einer Abendveranstaltung. Der kostenfreie Comic-Zeichenkursus findet statt am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31.

Mit viel Humor erklärt die Künstlerin, was für sie besonders an Comics ist und was diese Kunst interessant und liebenswert macht. Der Comic gilt heute als eigenständige Kunstform mit unterschiedlichen Möglichkeiten sich auszudrücken – vom lustigen Cartoon bis zu belletristischen Graphic Novels.

In einfachen Übungen lernen die Teilnehmenden Gesichtsausdrücke zu zeichnen. Sie erhalten Tipps und Tricks, wie sie lebendige Comicgestalten erschaffen können. Der Workshop eignet sich ideal für den Einstieg: Auch ungeübte Zeichner:innen können in diesem Kursus erste Ideen für Comic-Charaktere und Comic-Plots entwickeln und zu ihrer persönlichen Comicsprache finden.

Materialien wie Stifte und Papier werden gestellt. Wer möchte, kann sein eigenes Skizzenbuch mitbringen. Der Workshop ist für 15 Teilnehmende angelegt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung per Mail oder Telefon.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel