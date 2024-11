Comic-Battle in Kiel: Künstler zeichnen für den Meeresschutz

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, findet ab 20.00 Uhr in der hansa48 in Kiel der Pure Fruit Comic-Battle zum Thema Meer und Meeresschutz statt. Vier talentierte Comic-Künstler und -Künstlerinnen werden sich in verschiedenen kreativen Kategorien miteinander messen und live vor Publikum zeichnen, bis die Pinsel rauchen.