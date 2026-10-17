Co-Founder Meet&Match in Kiel

Über 40 Teams suchen Mitgründer

Bereits mehr als 40 Gründungsteams haben sich mit ihren Ideen angekündigt. Sie suchen weitere Teammitglieder, die Lust auf Gründung haben und ihre eigenen Fähigkeiten in ein Team einbringen möchten. Ob Business, Technologie, Wissenschaft, Design oder Kommunikation, gesucht werden Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Eine eigene Geschäftsidee oder Gründungserfahrung ist ausdrücklich nicht erforderlich.

Das Format verbindet kurze Start-up-Pitches, eine Wall of Ideas mit den vorgestellten Gründungsvorhaben sowie Networking und Matchmaking. Ab 16 Uhr können Gründungsinteressierte mit den Teams ins Gespräch kommen und herausfinden, wo die eigenen Kenntnisse und Interessen gut passen. Besonders angesprochen sind Studierende, Promovierende, Forschende und wissenschaftliche Mitarbeitende aller Fachrichtungen.

Pitchen, Netzwerken und Matchmaking

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt zu gründen, aber noch nicht die passende Idee oder das richtige Team gefunden hat, kann beim Co-Founder Meet&Match konkrete Gründungsvorhaben kennenlernen. Die Veranstaltung wird von Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz eröffnet und bietet eine ideale Plattform, um potenzielle Mitgründerinnen und Mitgründer zu treffen.

Wer selbst bereits eine Gründungsidee hat und dafür noch Mitgründer sucht, kann die Idee im Rahmen eines kurzen Pitches auf der Bühne präsentieren. Hierfür wird vorab ein Pitchtraining angeboten. Darüber hinaus stellen verschiedene Gründungsservices ihre Angebote an Infoständen vor und geben wertvolle Tipps für den Start in die Selbstständigkeit.

Kostenfreie Teilnahme im Rathaus

Das Co-Founder Meet&Match meets Science Comes to Town wird vom EU-geförderten Projekt Science Comes to Town, dem Zentrum für Entrepreneurship (ZfE) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Startup Port Hamburg ausgerichtet. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, in die Kieler Gründerszene einzutauchen und Teil eines innovativen Teams zu werden.

Seid ihr neugierig auf weitere Events und Gründungsthemen in der Region? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.