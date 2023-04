Circus Paul Busch kommt nach Kiel

Wann? Mittwoch, 10. Mai 2023, 16.00 Uhr (Premiere) Wo? Kiel Wilhelmplatz Eintritt: ab 20,- Euro (ermäßigt 15,- Euro) Karten: Vvk. unter 0163 7028765 und Abendkasse

250 Jahre Zirkus

1768 begann der englische Hofreiter Philip Astley mit den ersten Pferdevorführungen in England und wird daher als Gründer des neuzeitlichen Circus gefeiert. Circus Paul Busch feiert mit einem fulminanten Programm den klassischen und doch den immerwährenden modernen Circus.

Circus Paul Busch ist jung, modern und steckt doch gleichzeig voller Traditon. Die tiefen Wurzeln reichen 7 Generationen in die Vergangenheit zurück. Wir zeigen die ganze Bandbreite vom "Theater des Volkes" zum modernen Manegen-Event des dritten Jahrtausends. Das steht für Qualität. Circus Paul Busch bietet Unterhaltung live und hautnah. Prickelnd, fesselnd, urkomisch. Ein Kulturgenuss.

Paul Busch, ist der Urenkel von Paul Busch (1850) und somit einzig legitimer Nachfahre der legendären "Circus Busch Dynastie".

Weitere Informationen zum Circus Paul Bush unter circus-paul-busch.de.

Traditioneller Circus mit moderner Technik

25 Mitarbeiter, 29 Tiere – Pferde, Esel, Kamele, Ponys, verschiedenen Rinder, Hunde und Ziegen – reisen in der diesjährigen Saison mit dem Circus Paul Busch.



Henry Frank ist stolz darauf die Saison 2023 mit unserem, nach italienischer Bauart geschaffenen Rundkuppel-Chapiteau zu eröffnen. Vier 17m hohe Stahlmasten tragen die 12m Rundkuppel des Zeltes mit 37m Durchmesser und Platz für 900 Personen. Traditionell sind unsere Zeltanlagen und der Fuhrpark unserer Hausfarbe blau-weiß-rot gleichgesetzt.

Im Inneren hat das Chapiteau des Circus Paul Busch ebenso einiges zu bieten: Schon beim Eintreten in die Wunderwelt Circus begeistert das royale Ambiente. Samt statt billigen Kunststoffs – bequeme Stühle und Schalensitze – modernste LED-Lichtanlage und eine Supersoundanlage lassen die Leistungen der Künstler noch besser zur Geltung kommen.

900 bequeme Schalensitze mit Panoramasicht auf die Manege ohne störende Hilfsmasten, das verspricht ein Sehgenuss für die Augen. Das Soundsystem des Liveorchesters bietet Unterhaltung auf höchstem Niveau. Emilio Frank sorgt im Circus Paul Busch mit seiner Musikanlage und Begleitung für den richtigen Schwung im Circuszelt. Ob moderne, oder traditionelle Circusmusik, der junge Musiker trifft stets den richtigen Ton im Zelt von Circus Paul Busch.

Emilio Frank wurde am 25. August 1998 in Schleiz geboren. Der junge Orchesterchef ist vielseitig: "Ich spiele Schlagzeug Orgel, Posaune und Trompete. Schon mit 7 Jahren fing ich mit der Musik an, mein Vater hat mir das beigebracht", berichtet Emilio voller Stolz. Im Circus Paul Busch ist das Ambiente sehr wichtig: "Da Zusammenspiel der einzelnen Musikstücke und der Darbietungen muss genauso fließend ineinander gehen, wie auch das Lichtdesign der Technik" erklärt Emilio.

Sind Tiere im Circus noch zeitgemäß? "Ja sicher, ein Circus ohne Tiere ist kein Circus sondern ein Varieté. Wo sonst kommen unsere Besucher den Tieren so nah. Wir lieben unsere Tiere und das bekommen wir auch durch unangemeldete Kontrollen der Veterinärämter bestätigt. Es ist ja ohnehin Pflicht auch ein Tierbestandsbuch zu führen und Prüfungen abzulegen. Den Tieren im Circus Paul Busch geht es gut und davon kann sich jeder gerne überzeugen", stellt Emilio Frank fest.

Alle weiteren Termine für Kiel:

Donnerstag, 11. Mai 2023, 16.00 Uhr (Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise)

Freitag, 12. Mai 2023, 16.00 Uhr

Freitag, 12. Mai 2023, 19.30 Uhr

Samstag, 13. Mai 2023, 16.00 Uhr

Samstag, 13. Mai 2023, 19.30 Uhr

Sonntag, 14. Mai 2023, 11.00 Uhr (Muttitag, freier Eintritt für Mütter)

Sonntag, 14. Mai 2023, 15.00 Uhr

Mittwoch, 17. Mai 2023, 16.00 Uhr (Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise)

Donnerstag, 18. Mai 2023, 16.00 Uhr (Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise)

Freitag, 19. Mai 2023, 16.00 Uhr

Freitag, 19. Mai 2023, 19.30 Uhr

Samstag, 20. Mai 2023, 16.00 Uhr

Samstag, 20. Mai 2023, 19.30 Uhr

Sonntag, 21. Mai 2023, 11.00 Uhr (Muttitag, freier Eintritt für Mütter)

Zirkus ist Kultur! Endlich auch in Deutschland.

Der "Zirkus als eigenständige Form der Darstellenden Kunst" wurde heute in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das haben die Deutsche UNESCO-Kommission und die Kultusministerkonferenz entschieden.

Den entsprechenden Antrag hatten die deutschen Zirkusverbände in enger Zusammenarbeit eingereicht. Zu diesem neuen Verbandsnetzwerk gehören die European Circus Association (ECA), der Verband deutscher Circusunternehmen (VDCU) und der Berufsverband der Tierlehrer, der Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus (BUZZ), die Verbände der Zirkuspädagogik (BAG Zirkuspädagogik und Zirkus-macht-stark) sowie Gesellschaft der Circusfreunde.

Gemeinsam haben sie es geschafft, dass im letzten Jahr das Bundesland Nordrhein-Westfalen den Zirkus in sein Landesinventar des Immateriellen Kulturerbes eingetragen und zugleich für die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis nominiert hat.

Mit der heutigen Entscheidung zählt der Zirkus in all seinen Formen nun auch bundesweit zum immateriellen Kulturerbe. In ihrem Antrag betonen die Verbände, dass sich der Zirkus im Laufe seiner 250-jährigen Geschichte stets gewandelt hat. Dabei haben sich unterschiedliche Formen ausgeprägt, die heute parallel und im gegenseitigen Austausch miteinander existieren.

Als letztes Zirkusgebäude in Deutschland steht der Circus Krone-Bau in München. Alle anderen traditionellen Zirkusse sind mit Zelt und Wagen auf Tour und spielen an wechselnden Orten mit unterschiedlichen Mischungen von Akrobatik, Tierdressur und Clownerie.

Bei kleineren Unternehmen bestreitet manchmal eine einzige Familie das ganze Programm, bei größeren ist das Ensemble multinational und multikulturell. Zusätzlich haben sich poetisch/nostalgische (z.B. Roncalli) und eher laute/schrille Varianten (z.B. Flic Flac) herausgebildet.

Ausgehend von Frankreich hat sich in den letzten Jahren eine Szene des sogenannten Zeitgenössischen Zirkus entwickelt. Sie benutzt Zirkustechniken für thematische Ausdrucksformen und legt den Schwerpunkt stärker auf eine theatrale Gesamtinszenierung als auf Einzeldarbietungen. Darüber hinaus ist Zirkus ein beliebtes Medium der pädagogischen Arbeit. Unzählige Kinderzirkusprojekte verbreiten die Idee des Zirkus und nutzen Zirkustechniken für pädagogische Ziele.

Zirkuskunst findet sich auch in verschiedenen verwandten Kulturformen, etwa in Varietétheatern, Dinner Shows oder bei Straßenkünstler:innen. Allen Ausprägungen ist gemeinsam, dass es im Gegensatz zu anderen darstellenden Künsten nicht in erster Linie um die Interpretation eines vorgefassten Werkes geht, vielmehr um die unmittelbare Präsentation nicht alltäglicher Fähigkeiten und Techniken.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Zirkus nun endlich auch in Deutschland als Kulturerbe anerkannt ist", sagt Helmut Grosscurth, der Sprecher des Netzwerks der Zirkusverbände in Deutschland.

Quelle: Circus Busch Medien