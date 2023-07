Der CSD in Kiel kommt näher. Trotz der spontanen und andauernden Haushaltssperre des Landes Schleswig-Holstein kann der CSD durch die Unterstützung des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung sowie der Landeshauptstadt wie geplant stattfinden.

Begleitet von zwei Wochen Rahmenprogramm der Kulturwochen kannst du dich durch verschiedenste Veranstaltungen von Institutionen auf den Christopher Street Day in Kiel einstimmen. Zum Abschluss findet am 8. Juli 2023 die große Demo auf dem Rathausplatz, das Straßenfest am Bootshafen und die legendäre Abschlussparty statt. Sei dabei!

Hier gibt es noch ein paar weitere Highlights, die in den Kulturwochen zum CSD Kiel auf dich warten:

CSD-Schilder malen im HAKI

Wann? Mittwoch, 5. Juli 2023, von 15.00 bis 18.00 Uhr Wo? im HAKI e.V. (1. Etage) Eintritt: frei

Der HAKI Jugendtreff #Dein_Raum lädt alle queeren Menschen bis 27 Jahre ein, gemeinsam Demoschilder für den CSD am 8. Juli zu malen! Hier gibt es Farben, Stifte, Glitzer sowie einige Pappen. Natürlich können noch weitere Dinge mitgebracht werden. Kommt vorbei, lernt den Jugendtreff kennen und bereitet euch gemeinsam auf den CSD vor.

Karaoke-Abend

Wann? Freitag, 7. Juli 2023, ab 20.30 Uhr Wo? Pumpe Eintritt: 6,- Euro Tickets: unter queernight.de (keine Abendkasse!)

Das Team der Queer Night und des CSD Vereins lädt ein zur Queer Karaoke Sensation.Ab 20.30 Uhr (bis ca. 01.00 Uhr). Gastgeberin des Abends ist die Veranstalterin der Queer Night & Drag Queen Donatella Divanese.

Neben unterhaltsamen professionellen und semi-professionellen Gesangseinlagen, genießt Du erfrischende Drinks und triffst auf Gleichgesinnte, Freunde und Bekannte der queeren Community. Zwischendurch gibt es allerfeinste Popmusik von Donatella.

Als kleines Extra gibt es Free Shots für Sänger und Sängerinnen!

Noch dazu gibt es für den besten sowie den schlechtesten Auftritt etwas zu gewinnen. Dein Auftritt lohnt sich also gleich doppelt und dreifach.

Mehr Informationen zum kompletten Programm des CSD in Kiel 2023 findet ihr unter csd-kiel.de.

Quelle: csd-kiel.de