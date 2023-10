Der Madrigalchor singt in der Petruskirche Kiel

Johannes Brahms – Ein Deutsches Requiem (Klavierfassung)

Wann? Sonntag, 26. November 2023, 17.00 Uhr Wo? Petruskirche Kiel-Wik Eintritt: 20,- Euro (ermäßigt 15,- Euro) Tickets: An der Abendkasse und online auf www.eventim-light.de

Leitung: Friederike Woebcken

Sopran: Johanna Winkel

Bariton: Jonas Müller

Klavier: Caspar Frantz

In diesem Konzert möchte der Madrigalchor Kiel die Konzerttauglichkeit dieser Klavierauszugsfassung unter Beweis stellen. Sie schafft im Verbund mit der Kammerchorgröße des Ensembles, dem Pianisten und den beiden Solisten eine kammermusikalische, intime Atmosphäre, welche die komplexe Satzstruktur dieses großartigen Werkes neu erlebbar macht.

Der Madrigalchor Kiel ist weit über Schleswig-Holstein hinaus bekannt als Ensemble für hochklassige Darbietungen von Chormusik vielfältiger Genres. Der Chor steht seit seiner Gründung 1990 unter der Leitung von Friederike Woebcken. Bis 2020 war sie tätig als Professorin für Chorleitung an der Hochschule für Künste Bremen. Im Juni 2002 wurde ihr der Kulturpreis der Stadt Kiel verliehen.

Seit 2017 engagiert sie sich im künstlerischen Leitungsteam der jährlich stattfindenden internationalen "Deutsch-Skandinavischen Musikwoche". Die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein zeichnet Friederike Woebcken und den Madrigalchor Kiel mit dem Brahms-Preis 2023 aus.

Caspar Frantz wurde 1980 in Kiel geboren und begann im Alter von sieben Jahren mit seinem ersten Klavierunterricht. Der Neffe des Pianisten und Dirigenten Justus Frantz studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und schloss anschließend ein zweites Kammermusikstudium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin ab. Seit 2015 ist Caspar Frantz Professor für Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.

Quelle: Madrigalchor Kiel