Adventskonzert des Madrigalchors Kiel in der St. Nikolai-Kirche

Wann? Sonntag, 1. Dezember 2024, 17.00 Uhr Wo? St. Nikolai-Kirche Kiel Eintritt: 15,- Euro (ermäßigt 10,- Euro) Tickets: Bei Ruth König Klassik und an der Abendkasse

Der Madrigalchor Kiel möchte mit diesem Konzert die Zuhörer auf die besinnliche Adventszeit einstimmen. Neben bekannten Liedern, die viele mit der Vorweihnachtszeit verbinden, haben die Sängerinnen und Sänger auch ungewöhnliche Stücke einstudiert. So steht beispielsweise das Winterlied "Koppången" aus Mittelschweden auf dem Programm – eine Rarität, die man seltener zu hören bekommt.

Begleitet wird der Chor von zwei Instrumentalisten, die dem Konzert eine besondere Note verleihen: Volkmar Zehner an der Orgel und Anja McCloskey am Akkordeon. Die Kombination aus den Stimmen des Chores und den Klängen der Instrumente verspricht ein außergewöhnliches Hörerlebnis in der wunderbaren Akustik der Nikolai-Kirche.

Eintrittskarten für das Adventskonzert sind bei Ruth König Klassik in der Dänischen Straße 7 zum Preis von 15,- Euro (ermäßigt 10,- Euro) erhältlich. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben, sofern das Konzert nicht schon im Vorverkauf ausverkauft ist.

Ein weiteres klassisches Highlight in der Adventszeit ist das 3. Philharmonische Konzert in der Wunderino Arena am 8. Dezember 2024. Mehr Informationen findet ihr hier: