CAU Kiel: Studien-Informations-Tage 2023

Wann? 7. bis 9. März 2023, 8.30 bis 16.30 Uhr (7. März), 16.15 Uhr (8. März), 16.00 Uhr (9. März) Wo? Audimax der CAU (7. und 8. März); ZOOM (9. März) Eintritt: frei (Zugangslinks unter www.studium.uni-kiel.de)

Schüler:innen, Studieninteressierte sowie Studierende können sich bei den Studien-Informations-Tagen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ausgiebig über die rund 200 Studiengänge erkundigen. Dabei eröffnen Lehrende und Institute der Kieler Universität in rund 100 Vorträgen die vielfältigen Studienperspektiven. Ebenso können Ratsuchende erste Fragen klären und Informationen einholen. Geführte Campusspaziergänge bieten weitere Einblicke in ausgewählte Institute und den Studienalltag auf dem Campus.

Alle grundständigen Studiengänge (Bachelor, Staatsexamen, Diplom) werden am 7. und 8. März vor Ort vorgestellt. Bei den diesjährigen Studien-Informations-Tagen wird auch ausführlich über das Lehramtsstudium in Schleswig-Holstein, den Start und die Finanzierung des Studiums, den Berufseinstieg nach dem Hochschulstudium sowie den Studienstandort Kiel informiert.

Am 9. März richtet sich die Veranstaltung an Interessierte, die ein weiterführendes Master-Studium absolvieren wollen. An diesem Tag finden die Studien-Informations-Tage ausschließlich digital statt.

Umfangreiche Beratungsangebote am 7. und 8. März im Audimax

Die Zentrale Studienberatung ist während der Studien-Informations-Tage vor Ort erreichbar. An Informationsständen im Foyer des Audimax findet man Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und zur Klärung von Fragen, unter anderem mit den Fachschaften, dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) sowie CAU-Beschäftigten der Fakultäten und Institute, des Zentrums für Lehrerbildung, des International Center und des Career Center.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Landeshauptstadt Kiel, des Studentenwerks Schleswig-Holstein sowie der Agentur für Arbeit Kiel komplettieren das Beratungsangebot.

Die Studien-Informations-Tage der Uni Kiel sind öffentlich und ohne Anmeldung für alle Interessierten zugänglich. Der Veranstaltungsüberblick und alle weiteren Informationen sind auf der Webseite zu finden: www.uni-kiel.de/studien-info-tage.

Quelle: Uni Kiel