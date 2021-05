Bundesweiter Projektpool "Stadtimpulse"

Die neu gestaltete Holstenbrücke ist damit eines von 27 "Best Practice"-Projekten, die auf der Webseite der "Stadtimpulse" gesammelt und vorgestellt werden – darunter ist mit der von Kiel-Marketing betreuten Etablierung des Kieler Innenstadt-Managements noch ein zweites Beispiel aus der Landeshauptstadt.

Die Plattform will Kommunen in ganz Deutschland Beispiele für erfolgreiche Revitalisierungsmaßnahmen in Stadtzentren präsentieren und den Erfahrungsaustausch der Akteure unterstützen.

Die Kieler Bewerbung betonte vor allem zwei Aspekte und überzeugte damit die Jury: Zum einen die Wirkung der Baumaßnahme als Katalysator – mit mehr als 100 Millionen Euro Folgeinvestitionen im unmittelbaren Umfeld sowie der Neuansiedlung zahlreicher Geschäfte und Gastronomiebetriebe direkt am Holstenfleet – und zum anderen die gelungene Verbindung von Stadtgeschichte mit moderner Architektur und gehobener Aufenthaltsqualität.

Initiiert wurde das Projekt "Stadtimpulse" vom Handelsverband Deutschland (HDE), dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB), der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd), dem Deutschen Städtetag (DST), dem Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWI) als Fördergeber sowie der CIMA Beratung und Management GmbH als Projektträgerin.

Weitere Informationen zum ersten bundesweiten, zertifizierten Projektpool für Innenstadt, Handel und Städtisches Leben gibt es unter www.unsere-stadtimpulse.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel