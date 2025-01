Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Kiel: Wichtige Fristen und Informationen zur Briefwahl

Der Kreiswahlausschuss wird am 24. Januar 2025 über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entscheiden. Ab dem 13. Januar 2025 können Briefwahlunterlagen online über die Webseite der Stadt Kiel beantragt werden. Der Versand der Unterlagen beginnt im Februar.

Sofortwahl in Kiel

Ab dem 3. Februar 2025 haben Wählerinnen und Wähler in Kiel zusätzlich die Möglichkeit, ihre Stimme direkt in einem der drei Sofortwahlbüros abzugeben. Diese befinden sich im Rathaus (Raum 184, Fleethörn 9), im Vinetazentrum Gaarden (Elisabethstraße 64) und in der Stadtteilbücherei Friedrichsort (Zum Dänischen Wohld 23). Die Öffnungszeiten variieren je nach Standort und sind auf der Webseite der Stadt Kiel einsehbar.

Fristen für Kronshagen und Altenholz

Bürgerinnen und Bürger aus Kronshagen und Altenholz müssen ihre Briefwahlunterlagen bei der jeweiligen Gemeindebehörde beantragen. In Kiel ist der Antrag auf Briefwahl bis zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr, möglich. Die ausgefüllten Unterlagen müssen bis zum 23. Februar 2025, 18.00 Uhr, im Rathaus oder in den Briefwahlzentren eingegangen sein.

Empfehlung des Kreiswahlleiters

Stadtrat Christian Zierau, Kreiswahlleiter im Wahlkreis 005, empfiehlt angesichts der verkürzten Fristen, nicht zu lange mit der Stimmabgabe zu warten. Er rät dazu, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen und in Kiel die Sofortwahl vor Ort zu nutzen.

Sollten Wählerinnen und Wähler ihre Wahlunterlagen nicht erhalten oder verloren haben, können sie bis zum Samstag vor der Wahl, 12.00 Uhr, im Rathaus einen neuen Wahlschein beantragen. Für Kronshagen und Altenholz erfolgt dies über die jeweiligen Gemeindebehörden.

Weitere Informationen zur Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Kiel sind auf der Webseite der Stadt Kiel unter kiel.de/wahlen zu finden.