Bundespolizei auf deutschlandweiter Informationstour mit Virtual Reality und Klimmzug-Challenge

Die Bundespolizei ist im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung auf "X-Perience"-Tour durch 8 deutsche Städte. Interessierte können mithilfe von Virtual Reality-Brillen in verschiedene Einsatzszenarien der Polizistinnen und Polizisten eintauchen und bei der BPOL-Klimmzug-Challenge ihr Können unter Beweis stellen. Der letzte Tourstopp findet am 12. Oktober 2024 von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel statt.