Was erwartet euch auf der Fördebühne?

Die Fördebühne ist das Herzstück der Kieler Woche und präsentiert euch täglich Top-Acts. Am Freitag, 19. Juni 2026, startet GLOCKENBACH um 21.30 Uhr, gefolgt von Kelvin Jones x MUPANI. Der R.SH-Familientag am Sonntag bringt Loi und Pappalapapp auf die Bühne. Besonderes Highlight: Max Giesinger am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 20.00 Uhr und Michael Schulte zum Abschluss am Sonntag, 28. Juni. 2026 um 21.00 Uhr.

Wo rockt ihr am härtesten?

Das RADIO BOB! ROCKCAMP ist eure Adresse für harte Gitarren und raue Stimmen. The Rasmus heizen euch am Sonntag, 21. Juni 2026, um 21.00 Uhr, ein, während Dritte Wahl bereits am Freitag für Punkrock-Stimmung sorgen. Fury in the Slaughterhouse beenden das Festival am Sonntag, 28. Juni 2026, standesgemäß. Dazwischen: Punkrock Yoga, Bingo mit Maschine und jede Menge Underground-Bands.

Wie feiert ihr am Rathausplatz?

Die Rathausbühne vereint Vielfalt und große Namen. Glasperlenspiel starten am Freitag, 19. Juni 2026, um 22.15 Uhr, Alice Merton rockt am Dienstag um 22.15 Uhr. Das Classic-Open-Air mit Gentleman am Sonntag, 26. Juni 2026, um 17.30 Uhr wird zum Reggae-Highlight. Lokale Helden wie Lucie Glang, Avocadokartell und Jazzica bekommen ihre Bühne. Am Samstag, 27. Juni 2026, um 20.30 Uhr steigt die Jubiläumsparty "Kult aus Kiel – 40 Jahre Tiffany".

Welche Geheimtipps gibt es im Blaupark?

KiWo goes Blaupark bringt euch frische Sounds abseits des Mainstreams. Das Local Heroes Landesfinale am Mittwoch, 24. Juni, ab 14.00 Uhr kürt die besten Nachwuchsbands. Leo in the Lioncage eröffnen am Samstag, 20. Juni 2026, um 20.00 Uhr, Safrafra liefern Afrobeats am Sonntag. Am letzten Wochenende dominieren HipHop und Rap mit Toni22six, Sonin, Sava und RedEyes.

Was läuft auf den Party-Bühnen?

Die Malle Bühne bringt Ballermann-Feeling an die Förde. Specktakel, Isi Glück und Der Partycrasher sorgen für Stimmung. Calvin Kleinen und HONK heizen zusätzlich ein. Parallel dazu bietet Little Ireland irische Klänge mit Van Steef und Blaney Heuer. Die Kleine Hörn Bühne liefert von Schlager bis Charts.

Wo tanzt ihr elektronisch?

Together Kiel ist eure Electronic-Oase mit durchgehendem Programm. Von Jet Set Jourdain über Hotboi2300 bis JAMBIII – hier steppt der Bass. Der Psy Trance Frühclub & Dayrave am Sonntag, 28. Juni 2026, um 12.00 Uhr startet bereits mittags. Das Luna Club Showcase am Freitag bringt DJ Wasserfall und Alias. Der Muddi Markt ergänzt mit Drag Show, Karaoke Power und der BumBumDisko.

Was bietet der Ocean Fun Park?

Der SunExpress Ocean Fun Park kombiniert Wassersport mit Electronic Beats. Das Elektro Festival am Sonntag und die Winch Windsurf WM am Donnerstag und Freitag sind absolute Highlights. Star DJ Moisi legt beim Electronic & House Festival auf. Am Samstag steigt die legendäre Krampen WM, bevor die OCEAN PARTY Finale mit F.O. alles gibt.

Welche Familien-Highlights gibt es?

Die Freilichtbühne Krusenkoppel präsentiert euch "gewaltig leise" mit Gregory Porter, Macy Gray und Patrice. Nachmittags unterhalten Fr. Pries & die Zappelbande und Piet Rakete die Kleinsten. Das Kieler-Woche-Hoftheater bietet Kindertheater wie "Die Biene Maja" und "Peter und der Wolf". Abends verwandelt sich die Location mit Jazz-, Salsa- und Swing-Nights. Schnupperkurse laden zum Mittanzen ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: live.kieler-woche.de

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