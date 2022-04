Bücherflohmarkt in Dietrichsdorf

Wann? 6. und 7. Mai 2022, Fr 16.00 bis 18.00, Sa 11.00 bis 13.00 Uhr Wo? Büchereiverein Dietrichsdorf Kontakt: E-Mail kontakt@ichlesegern.de, Telefon 0 151/2 1 51 47 00

Gäste können ohne Anmeldung am Freitag, 6. Mai 2022, von 16.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, 7. Mai 2022, von 11.00 bis 13.00 Uhr kommen. Die Räume liegen an der Treppenanlage zwischen dem AWO-Seniorenheim am Boksberg und der Straße Eekberg.

Das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht; Ausnahmen davon sind nicht möglich. Darüber hinaus gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.

Während der Flohmärkte kann in der mehrere Hundert Kisten umfassenden Büchersammlung zu allen Literaturbereichen gestöbert werden. Angeboten werden zudem diverse Lexika zu unterschiedlichsten Themen, Spezialhefte wie Geo und Merian, Schallplatten, DVD-Filme und Hörbücher sowie eine Fülle von Kunstpostkarten – beispielsweise von Werken des Hamburger Grafikers Horst Janssen.

Alleine das Angebot für Kinder und Jugendliche umfasst mehr als 2.000 Medien; dazu gehören auch über einhundert Spiele sowie etliche Kuscheltiere.

Anfragen zu den Bücherflohmärkten – und auch individuelle Absprachen zu anderen Terminen – sind unter kontakt@ichlesegern.de und Telefon 0151/21514700 möglich.

Quelle: Büchereiverein Dietrichsdorf e.V.