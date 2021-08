Kiel grüßt die Welt: Briefmarken und Flaggen im Kieler-Woche-Design

Damit auch der eigene Fahnenmast standesgemäß herausgeputzt werden kann, sind die Flaggen nun in verschiedenen Formaten im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, und im KN Media Store, Fleethörn 1, erhältlich .

Wenn in der ganzen Stadt die Fahnen wieder an die Masten klickern, ist klar: Bis zur Kieler Woche dauert es nicht mehr lange. Im ganzen Stadtgebiet bis hinaus nach Schilksee werden bald die Kieler-Woche-Flaggen gehisst.

Wer die Kieler Woche in einem etwas kleineren Format in der Welt verbreiten möchte, kann zur Kieler-Woche-Briefmarke greifen. Briefe lassen sich mit der Marke von NordBrief schmücken und erfreuen die Empfänger mit einem schönen Gruß und Souvenir aus Kiel. Erhältlich sind die Briefmarken in limitierter Edition für 75 Cent im Camp 24/7 an der Kiellinie.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel