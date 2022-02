Jetzt Tickets sichern: BOSSE in der Wunderino Arena Kiel

Die ursprünglich für November 2021 geplante BOSSE Tour, die Corona bedingt in den April 2022 verschoben wurde, muss aufgrund der anhaltenden Pandemie erneut in den September 2022 verlegt werden. Der deutsche Sänger Axel Bosse kommt am Samstag, 3. September 2022 in die Wunderino Arena Kiel.