Eine Lesung für alle

Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene, die neugierig auf Einfache Sprache sind. Besonders willkommen sind Menschen, die nicht so gut lesen oder Deutsch sprechen. Das Grundbildungszentrum der Förde-vhs organisiert die Lesung anlässlich des bundesweiten Vorlesetages.

Hinter der Legende stecken echte Menschen: Bonnie Parker und Clyde Barrow lebten vor rund 100 Jahren in den USA. Sie verliebten sich und suchten nach einem besseren Leben. Doch sie gerieten immer tiefer in eine Welt aus Verbrechen und Verfolgung. Bei ihrer gemeinsamen Flucht kamen sie schließlich ums Leben. Die Geschichte ging in die Popkultur ein und inspirierte unzählige Filme, Songs und Kunstwerke.

Theater-Profis lesen vor

Die Schauspielerin Marie Kienecker und der Schauspieler Norbert Aust, bekannt von den Bühnen des Theaters Kiel, lesen die spannende Geschichte vor. Der Roman wurde von Frans van Duijn in Einfacher Sprache verfasst und ist im Spaß am Lesen Verlag erschienen.

Rund jeder fünfte deutschsprechende Erwachsene hat Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Darauf möchte die Lesung aufmerksam machen. Das Grundbildungszentrum bietet kostenlose Lese- und Schreibkurse für Erwachsene an. Dort könnt ihr euch auch beraten lassen.

Informationen zum kostenlosen Grundbildungsprogramm der Förde-vhs findet ihr hier. Ihr könnt auch telefonisch unter der Kieler Nummer 901-5240 nachfragen. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

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