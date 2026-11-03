Wann? Sonntag, 22. November 2026, ab 15.00 Uhr Wo? Galerie ONspace Eintritt: kostenfrei

Was erwartet euch bei BONBON?

Die Inszenierung erzählt von einem Bonbon, das zur falschen Zeit auftaucht, und von der Entscheidung zwischen Naschen und Schlafengehen. Franziska Plüschke bringt die Geschichte mit viel Bewegung, selbst erfundenen Wörtern und Live-Sounds zum Leben. Eine Loop-Station erschafft dabei eine kleine Klangwelt, die die Fantasie beflügelt. Nach der rund 30-minütigen Vorstellung dürfen die Kinder selbst ausprobieren und die Bühne erkunden.

Für wen ist das Stück gedacht?

BONBON richtet sich an Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren und ihre älteren Geschwister. Das mobile Theater "mit ohne rosa" hat bewusst ein Geschwisterstück geschaffen, bei dem Klein und Groß gemeinsam ins Theater gehen können. Die Altersempfehlung ist breit gefächert, sodass Familien mit mehreren Kindern entspannt teilnehmen können. Niemand muss draußen bleiben.

Wer steckt hinter der Produktion?

Veranstalter ist das mobile Theater "mit ohne rosa", das sich auf Stücke für die Allerkleinsten spezialisiert hat. Die Inszenierung stammt von Franziska Plüschke und Anne Wittmiß, basierend auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Christian Duda und Julia Friese. Franziska Plüschke übernimmt auch die Performance auf der Bühne, mit vollem Körpereinsatz und jeder Menge Spielfreude.

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