Wer steht hinter Böger Zahntechnik? Böger Zahntechnik ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das seit 100 Jahren in Norddeutschland als spezialisiertes Dentallabor tätig ist. Das Unternehmen steht für die perfekte Symbiose aus bewährter Handwerkskunst und innovativer Digitaltechnologie. Als Dentallabor der dritten Generation führt Böger Zahntechnik das Erbe hanseatischer Geschäftstradition fort und entwickelt gleichzeitig zukunftsweisende Lösungen für die moderne Zahntechnik. Das Credo des Unternehmens lautet: "Innovation trifft Tradition". Diese Philosophie spiegelt sich in allen Bereichen wider – von der individuellen Kundenbetreuung bis hin zur Entwicklung revolutionärer Produkte wie der Comfortdenture. Böger Zahntechnik versteht sich nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner für Zahnarztpraxen, die höchste Qualität und zuverlässigen Service schätzen. Wie lautet die Unternehmensphilosophie? Die Geschäftsphilosophie von Böger Zahntechnik basiert auf hanseatischen Werten, die das Unternehmen seit drei Generationen prägen. "Ein Handschlag ist ein Handschlag" – dieser Grundsatz steht für Verlässlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern. Diese Werte bilden das Fundament für langfristige Geschäftsbeziehungen und nachhaltigen Erfolg. Das Familienunternehmen legt großen Wert darauf, jeden Kunden ganz nach seinen individuellen Bedürfnissen zu betreuen. Dieser persönliche Ansatz unterscheidet Böger Zahntechnik von anonymen Großlaboren und schafft eine Vertrauensbasis, die in der Zahntechnik unerlässlich ist. Die Kombination aus traditionellen Werten und modernen Arbeitsmethoden ermöglicht es dem Unternehmen, sowohl etablierte als auch innovative Lösungen anzubieten. Welche digitalen Innovationen werden Patienten und Praxen geboten? Böger Zahntechnik hat die Digitalisierung der Zahntechnik nicht nur erkannt, sondern aktiv vorangetrieben. Der "Workflow Booster" repräsentiert das Engagement des Unternehmens für die digitale Zukunft der Branche. Diese Initiative umfasst die nahtlose Integration digitaler Technologien in alle Arbeitsprozesse und ermöglicht es Zahnarztpraxen, effizienter und präziser zu arbeiten. Das Dentallabor verarbeitet erfolgreich Scandaten aller gängigen Intraoralscanner-Systeme und bietet Praxen die Möglichkeit, den digitalen Workflow direkt vor Ort zu testen. Diese Flexibilität und Offenheit gegenüber verschiedenen Technologien macht Böger Zahntechnik zu einem idealen Partner für Praxen, die ihre Arbeitsabläufe digitalisieren möchten. Die digitale Vernetzung ermöglicht schnellere Kommunikation, präzisere Ergebnisse und eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor. Böger Zahntechnik investiert kontinuierlich in neue Technologien und Schulungen, um seinen Kunden stets die modernsten Lösungen anbieten zu können.

Dirk Böger zeigt die Comfortdenture, © Böger Zahntechnik

Welche Produktneuheit von Böger hat die Totalprothetik revolutioniert? Eine der bedeutendsten Innovationen von Böger Zahntechnik ist die Comfortdenture – ein revolutionäres Konzept, das die Totalprothetik grundlegend verändert hat. Mit diesem innovativen Verfahren können Patienten bereits in nur zwei Sitzungen zu einer neuen Prothese gelangen. Diese drastische Reduzierung der Behandlungszeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität hat Praxen und Patienten gleichermaßen begeistert. Die Comfortdenture stellt eine Transformation der klassischen Totalprothetik dar und zeigt, wie Böger Zahntechnik traditionelle Verfahren durch innovative Ansätze verbessert. Das Produkt wurde sogar beim Bewegtbild-Wettbewerb "Spot des Monats" im Juli 2021 ausgezeichnet, als die unabhängige Jury des Healthcare Marketing eine Shortlist-Platzierung vergab. Diese Anerkennung unterstreicht nicht nur die Qualität des Produkts, sondern auch die Innovationskraft des Unternehmens. Die Comfortdenture zeigt exemplarisch, wie Böger Zahntechnik durch eigene Entwicklungen die Branche vorantreibt und sowohl Behandlern als auch Patienten echte Vorteile bietet. Wie sieht das Qualitätsmanagement aus? Qualität steht bei Böger Zahntechnik an oberster Stelle. Das Unternehmen verfügt über ein offiziell zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, das alle Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse überwacht. Diese Zertifizierung ist nicht nur ein Qualitätsnachweis, sondern auch ein Versprechen an Kunden und Patienten, dass alle Produkte höchsten Standards entsprechen.

Welche Vorteile bietet die Böger Akademie? Mit der Böger Akademie hat das Unternehmen eine Plattform geschaffen, die weit über die traditionellen Aufgaben eines Dentallabors hinausgeht. Die Akademie bietet hochwertige Seminare und Fortbildungen, die Zahnarztpraxen noch erfolgreicher machen sollen. Für 2026 sind bereits spannende Fortbildungen geplant, die von hochkarätigen Referenten geleitet werden. Das Programm umfasst diverse Themenbereiche: Von Körpersprache-Seminaren mit Betül Hanisch über Cybersicherheit mit dem Kriminologen Cem Karakaya bis hin zu arbeitsrechtlichen Themen mit der Social-Media-bekannten Anwältin Christina Linke. Diese Vielfalt zeigt, dass Böger Zahntechnik den Erfolg seiner Partner ganzheitlich betrachtet und nicht nur zahntechnische, sondern auch betriebswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen fördert. Wie steht es mit Karrieremöglichkeiten bei Böger Zahntechnik? Als innovatives Unternehmen bietet Böger Zahntechnik attraktive Karrieremöglichkeiten für Menschen, die Spaß an der Zahntechnik und der Digitalisierung haben. Das bunte Team schätzt sowohl erfahrene Fachkräfte als auch Nachwuchstalente, die eine Ausbildung zum Zahntechniker absolvieren möchten. Was gehört alles zum Kundenservice? Böger Zahntechnik legt großen Wert auf exzellenten Service. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Kostenvoranschläge schnell und einfach online anzufordern. Dieser digitale Service vereinfacht die Zusammenarbeit und ermöglicht es Praxen, schnell und unkompliziert Informationen zu erhalten. Das Unternehmen bietet verschiedene Vorteile, die von der Ergänzung Chairside bis zur 365°-Zukunftssicherheit reichen. Diese umfassende Betreuung zeigt, dass Böger Zahntechnik seine Kunden langfristig begleiten und unterstützen möchte. Fazit: Ein Partner für die Zukunft der Zahntechnik Böger Zahntechnik Hamburg verkörpert die perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation. Mit 100 Jahren Erfahrung, hanseatischen Werten und modernster Technologie ist das Familienunternehmen bestens aufgestellt, um auch in Zukunft führend in der Zahntechnik zu sein. Die Kombination aus persönlicher Betreuung, höchster Qualität und innovativen Lösungen wie der Comfortdenture macht Böger Zahntechnik zu einem idealen Partner für Zahnarztpraxen, die Wert auf Exzellenz legen. Das Engagement für Digitalisierung, Weiterbildung und Qualität zeigt, dass Böger Zahntechnik nicht nur auf seine erfolgreiche Vergangenheit blickt, sondern aktiv die Zukunft der Zahntechnik mitgestaltet. Für Praxen, die einen zuverlässigen, innovativen und qualitätsorientierten Partner suchen, ist Böger Zahntechnik die richtige Wahl – getreu dem Motto: "Ein Handschlag ist ein Handschlag".

Hamburger Labor von Böger Zahntechnik, © Böger Zahntechnik

Ortsinformationen Böger Zahntechnik GmbH & Co.KG Waterloohain 6-8 22769 Hamburg - Eimsbüttel 040/431141 E-Mail Website Facebook Instagram