Bock auf Kultur?! – Die SchulKulturWochen bieten vielfältige Aktionen

Für 1. bis 13. Klassen haben die vhs-Kunstschule mit der Stadtgalerie Kiel, die Musikschule Kiel, die Stadtbücherei, das Stadt- und Schifffahrtsmuseum sowie das Junge Theater im Werftpark 16 unterschiedliche Kulturerlebnisse im Programm. Unter dem Motto "Bock auf Kultur?!" findet jede Schulklasse ein passendes Angebot.

In den Stadtteilbüchereien Dietrichsdorf, Holtenau und Suchsdorf lauschen Grundschulkinder in gemütlicher Atmosphäre den Geschichten eines Märchenerzählers. In der Musikschule können die Schüler:innen auf einer Klangreise erste Erfahrungen mit Musikinstrumenten machen.

Im Jungen Theater im Werftpark lernen sie, wie man sich als kleine Maus gegen den überaus starken Willibald zur Wehr setzen kann. Und in der Zentralbücherei erleben sie den Kieler Autoren Jens Rassmus mit Geschichten aus seinem Buch "Pizza vom Südpol".

In der vhs-Kunstschule verfremden Schüler:innen mithilfe von Wollfäden, Papierschnipseln und Schminke ihre Gesichter und halten den Verwandlungsprozess im Trickfilm fest.

Jugendliche der älteren Jahrgangsstufen erlernen im Stadtmuseum Warleberger Hof anhand von originalen Fotos der Ausstellung "Kiel, Chanukka 1931" Methoden zur historischen Bildanalyse. Im Werftpark-Theater werden sie humorvoll und rasant durch die Kulturgeschichte der weiblichen Sexualität geführt.

Die SchulKulturWochen bieten spannende und interessante Einblicke in die Vielfalt der Kieler Kultur und richten sich an alle Kinder und Jugendlichen, denn niemand soll aus finanziellen Gründen daran gehindert werden, die städtischen Kultureinrichtungen zu entdecken und zu erleben.

Die Angebote in den SchulKulturWochen sind in einem Programmfaltblatt zusammengefasst, das den Schulen zugeschickt wird. Das Faltblatt liegt im Neuen Rathaus und in den beteiligten Kultureinrichtungen zum Mitnehmen bereit und kann im Internet unter www.kiel.de/schulkulturwochen heruntergeladen werden.

Interessierte Lehrkräfte können ihre Schulklassen direkt bei den beteiligten Häusern anmelden.

Quelle: LH Kiel